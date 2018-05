Spēka trīscīņa: Gulbenē aizvada gada spēcīgāko dienu

Gulbenē pagājušas nedēļas nogalē norisinājās Gulbenes novada atklātais čempionāts, Latvijas kausa 8.posms un Latvijas čempionāts spēka trīscīņā, kurās piedalījās 89 dalībnieki no Gulbenes, Rīgas, Rēzeknes, Valmieras, Talsiem, Jēkabpils, Daugavpils, Alūksnes un Krāslavas.





Turpina piesaistīt jaunus atlētus





Sacensību organizators “Gulbenes K.S.P.” sporta kluba pārstāvis Aigars Cīrulis uzsver, ka ar komandas atlētu startiem ir ļoti apmierināts, jo visi izdarīja maksimāli, cik tobrīd varēja:







“Komandu vērtējumos mums ir ļoti labi rezultāti. Gandrīz visās grupās, kurās piedalījāmies, ieguvām godalgotas vietas, kā arī daudzi atlēti sasniedza savus personīgos rekordus. Šogad Latvijas čempionātā mums bija komandas pilnīgi visās vecuma un dzimuma grupās, līdz ar to no sešām grupām piecās mūsu komanda ieguva godalgas. Turpinām piesaistīt jaunus atlētus, lai varētu nokomplektēt vēl spēcīgāku komandu rudens sezonai. Saņēmām daudz pateicības vārdu par to, ka sacensības bija noorganizētas ļoti labi. Pēc katrām šāda līmeņa sacensībām domāju, ka vairs nevēlos tās organizēt, jo tas ir smags darbs. Tomēr mūsu novadam tā ir prestiža lieta - mūs apmeklē atlēti no citām Latvijas pilsētām, līdz ar to par Gulbeni runā arī citviet Latvijā. Mēs sacensību organizēšanā esam uzstādījuši ļoti augstu latiņu. Kopumā viss iecerētais izdevās. Galvenais, ka atlēti bija apmierināti, jo tas ir būtiski - lai sportisti justos šajās sacensībās kā mājās.”





Godalgas arī absolūtajos vērtējumos





Gulbenes novada atklātajā čempionātā sporta klubu “Gulbenes K.S.P.” pārstāvēja 16 dalībnieki.







Sieviešu grupā 3.vietu izcīnīja Larisa Cīrule (svara kategorijā līdz 57 kg) ar rezultātu 185 kg. “Open” grupā 1.vietu izcīnīja Andrejs Šilo (līdz 59 kg) ar 460 kg. 3.vieta - Alikam Jurcovam (līdz 74 kg) ar rezultātu 502,5 kg, 2.vietu izcīnīja Jānis Ozoliņš (līdz 83 kg) ar 572,5 kg, 2.vietu - Andrejs Puķīte (virs 120 kg) ar rezultātu 645 kg.

Veterānu grupā 2.vietu izcīnīja Raitis Vinters (līdz 83 kg) ar rezultātu 460 kg, 3.vietu izcīnīja Ringolds Kļaviņš (līdz 83 kg) ar rezultātu 400 kg, 2.vietu izcīnīja Sandis Andersons (virs 83 kg) ar 650 kg.

Komandu vērtējumā Latvijas kausa 8.posmā “Gulbenes K.S.P.” izcīnīja 2.vietu.

Latvijas čempionātā spēka trīscīņā sporta klubu “Gulbenes K.S.P.” pārstāvēja 19 dalībnieki.

Sieviešu grupā 1.vietu izcīnīja Larisa Cīrule (līdz 47kg) ar 185 kg. Komandu vērtējumā sievietēm - 4.vieta.

“Open” grupā 1.vietu izcīnīja Andrejs Šilo (līdz 59kg) ar 460 kg, 3.vietu izcīnīja Aliks Jurcovs (līdz 74kg) ar 502,5 kg, 2.vietu izcīnīja Jānis Ozoliņš (līdz 83kg) ar 572,5 kg. Komandu vērtējumā “Gulbenes K.S.P.” izdevās izcīnīt 2.vietu.

Jauniešu grupā 1.vietu izcīnīja Rihards Širaks (līdz 53kg), kurš pievarēja 337,5 kg, 2.vietu izcīnīja Rolands Cīrulis (līdz 53kg) ar rezultātu 262,5 kg, 2.vietu izcīnīja Alans Karuzins (līdz 59kg) ar 290 kg. Komandu vērtējumā jauniešiem - 2.vieta.

Junioru grupā 2.vietu izcīnīja Ul dis Ķiploks (līdz 83kg) ar 520 kg, 2.vietu izcīnīja Rihards Pa vlovs (līdz 93kg) ar rezultātu 570 kg. Komandu vērtējumā - 3.vieta.

Veterānu V40 grupā 1.vietā - Raitis Vinters (līdz 83kg) ar 460 kg, 1.vietā - Raimonds Grīgs (līdz 93kg) ar rezultātu 500 kg, 1.vietā - Sandis Andersons (līdz 120kg) ar 650 kg, kuram absolūtajā vērtējumā - 3.vieta.

Veterānu V50 grupā 1.vietu izcīnīja Ringolds Kļaviņ š (līdz 74kg) ar 400 kg, 1.vietā - Andrejs Puķīte (virs 120kg) ar 645 kg, absolūtajā vērtējumā viņam - 3.vieta.

Veterānu V60 grupā 1.vietu izcīnīja Jānis Vanags (līdz 83kg) ar 267,5 kg, absolūtajā vērtējumā - 3.vieta.

Veterānu V70 grupā 1.vietā - Ēriks Dumārovs (līdz 66kg) ar rezultātu 300 kg, absolūtajā vērtējumā - 2.vieta, 1.vietu izcīnīja Jānis Pērkons (līdz 93kg) ar rezultātu 255 kg, absolūtajā vērtējumā - 3.vieta.

Komandu vērtējumā veterāni izcīnīja 2.vietu.