Spēka trīscīņa: sacenšas Ozolkalna puiši

Beļavas pagasta kultūras un sporta centrā "Zīļuks" norisinājās “OZgym” spēka trīscīņas Lieldienu kauss. Par to “Dzirksteli” informē Dzintars Lācis.

Dz. Lācis stāsta, ka mēroties spēkiem ieradās 14 atlēti, daļa no viņiem pirmo reizi izmēģināja spēkus trīscīņā. Sacensību dalībnieki sacentās divās svara kategorijās līdz 90kg un virs 90kg. Sacensībās startēja vīri no dažādām Gulbenes novada vietām.



Svarā kategorijā līdz 90kg 3. vietu izcīnīja Kristiāns Loķis, 2.vieta - Dilanam Kurepinam. “Abiem jauniešiem savā starpā notika sīvā cīņa. Rezultāts vienāds, taču Dilans uzvarēja, jo pašmasa bija mazāka,” skaidro Dz. Lācis. Savukārt uzvaru izcīnīja Artūrs Kravalis.

Svarā kategorijā virs 90kg 3.vietu izcīnīja Enijs Rubenis, 2.vieta -Dzintaram Lācim un kategorijā vislielāko summu savāca Aivars Rakstiņš. Apbalvoti tika arī trīs spēcīgākie no abām kategorijām, izmantojot Vilksa koeficientu, proti, kur ņem vērā personīgo svaru un pacelto svaru. Spēcīgākie vīri sacensībās – trešais - Enijs Rubenis, otrais -Aivars Rakstiņš, pirmais - Dzintars Lācis.

“Prieks, ka sacensībās vēlējās startēt vairāki sporta entuziasti, kuriem šīs bija pirmās sacensības. Vairāki no dalībniekiem pārliecinoši uzrādīja personīgos rekordus. D.Kurepinam neoficiāli izdevās atkārtot jauniešu rekordu vilkmē. Viņš ar pašmasu 73kg no zemes spēja pacelt 200 kilogramus! Daļai dalībnieku šīs bija kā sagatavošanās sacensības Latvijas čempionātam, kas notiks jau 29.aprīlī. Sacensības tika aizvadītas pozitīvā, draudzīgā gaisotnē. Par to jāpateicas pasākuma vadītājam Oskaram Kreišmanim, skatītājiem, dalībniekiem, SIA "AutoSolutions". Visiem, kas palīdzēja! Ir doma šādas sacensības rīkot arī turpmāk, lai veidojas tradīcija,” stāsta Dz. Lācis un piebilst, ka skatītājus pārsteidza Uldis Ķiploks, kurš rādīja paraugdemonstrējumu vilkmē ar 300kg.

Sacensības organizēja biedrība “OZgym” sadarbībā ar biedrību “Gulbenes K.S.P.” un Beļavas pagasta pārvaldi.