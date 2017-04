Spēka trīscīņa: sportisti pārbaudīs savus spēkus Gulbenē

Gulbenē 29.aprīlī satiksies spēka sporta atlēti, jo tur norisināsies Latvijas čempionāts spēka trīscīņā (ar ekipējumu). Vienlaikus notiks arī Gulbenes novada čempionāts spēka trīscīņā (ar ekipējumu). Tas būs 2017.gada Latvijas Kausa 7.posms un pauerliftinga kausa 3. posms. Sacensībās gaidīti arī līdzjutēji, lai ne tikai atbalstītu savējos, bet arī sportiskā noskaņā pavadītu šo dienu. Ieeja – brīva.

Sacensības Gulbenē tiek organizētas augstā līmenī, par to atzinīgus vārdus katru gadu saņem sacensību organizatori no sportistiem, kas uz Gulbeni atbrauc no dažādiem Latvijas novadiem.

Mājinieku komanda „Gulbenes K.S.P.” ar lielu cīņas sparu un panākumiem piedalās citu pilsētu sacensībās un Latvijas čempionātos, izcīnot augstas vietas. Šajā sezonā gulbenieši pagaidām ir līderos tieši spēka trīscīņā. “Spēka trīscīņa – tas ir mūsu lauciņš,” norāda komandas pārstāvis Dzintars Lācis. Kā viņiem veiksies šajās sacensībās, un vai viņi turpinās noturēt līderpozīciju, to uzzināsim jau pavisam drīz.

Sacensības norisināsies Gulbenes sporta centra zālē, Skolas ielā 12a. No pulksten 8.30 līdz 10.00 paredzēta dalībnieku svēršanās, pulksten 10.30 – sacensību sākums. Detalizētāks sacensību apraksts ir pieejams: http://piedalies.sp.lv/.

Sacensību mērķis ir popularizēt spēka trīscīņu Latvijā, noskaidrot Latvijas 2017.gada čempionus jauniešu, junioru, open, veterānu un sieviešu grupās.

Sacensības organizē Latvijas Pauerliftinga federācija sadarbībā ar sporta klubu ”Gulbenes K.S.P.”, Gulbenes sporta centru un Biedrību „Spēka Pasaule”.





Sacensības atbalsta: Latvijas izglītības un zinātnes ministrija, interneta veikals: http://veikals.sp.lv, Gulbenes novada dome, Gulbenes sporta centrs, DMS Sfēra, sporta pārtika gigants.lv, sporta klubs “Gulbenes K.S.P.”, laikraksts “Dzirkstele”.