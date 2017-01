25. janvārī pie Stāķu pamatskolas sporta halles uz ziemas posma sacensībām pulcējās projekta “Sporto visa klase” 3. klašu skolēni. Stāķu pamatskolas, Gulbenes 2. vidusskolas un Lizuma vidusskolas jaunie sportisti sacentās dažādās fiziskajās aktivitātēs un no sirds izbaudīja ziemas saulaino dienu.

Sacensību atklāšanā visus klātesošos uzrunāja un veiksmīgus startus novēlēja Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Māris Čakars. Rudens sacensību posma uzvarētāji Daniela Baltiņa un Raivo Graumanis no Lizuma vidusskolas iededza ugunskuru. Muzikālu sveicienu bija sagatavojuši Stāķu pamatskolas 2.-3. klašu skolēni un skolotāja Marita Mūrniece.

“Biatlona” sacensībās meitenēm labākos rezultātus uzrādīja Daniela Baltiņa no Lizuma vidusskolas (1. vieta), Marta Podziņa no Gulbenes 2. vidusskolas (2. vieta) un Eva Egle no Lizuma vidusskolas (3. vieta), bet zēniem – Reinis Jānis Bokalders no Stāķu pamatskolas (1. vieta), Jurģis Muižnieks no Gulbenes 2. vidusskolas (2. vieta) un Eduards Ivašenko no Gulbenes 2. vidusskolas (3. vieta).

Aktivitātē “Smagās kamanas” meitenēm nepārspēta palika Daniela Baltiņa (Lizuma vidusskola), aiz sevis atstājot Evu Egli (Lizuma vidusskola) un Nikolu Keitu Dreimani (Stāķu pamatskola). Ātrākais starp zēniem bija Roberts Dāvis Uzuliņš (Stāķu pamatskola), 2. vietā atstājot savu klases biedru Reini Jāni Bokalderu, bet 3. vietā – Oskars Aksels Ozoliņš (Gulbenes 2. vidusskola).

Skolēni aizrautīgi piedalījās arī “Skeletonā”. Šajā aktivitātē spēcīgākās bija Gulbenes 2. vidusskolas meitenes – Kintija Ramane, Ieva Kalniņa un Elīza Raga.

Zēnu grupā nepārspēts palika Kaspars Ābeltiņš (Gulbenes 2.vidusskola), 2.vietā Raivo Graumanis (Lizuma vidusskola), bet 3.vietā Kristers Zāģeris (Gulbenes 2.vidusskola).

Sacensību kopvērtējumā labākās bija Daniela Baltiņa (Lizuma vidusskola), kā arī Gulbenes 2. vidusskolas meitenes – Ieva Kalniņa (2. vieta) un Marta Podziņa (3. vieta). Kopvērtējumā zēniem labākos rezultātus uzrādīja Kristers Zāģeris (Gulbenes 2. vidusskola) un Stāķu pamatskolas skolēni – Roberts Dāvis Uzuliņš (2. vieta), Markuss Jurcāns (3. vieta). Sacensību uzvarētāji saņēma diplomus un balvas.

Par to, lai sporta dienas aktivitātes ritētu raiti, gādāja sacensību tiesneši – Stāķu pamatskolas 4. un 8. klašu skolēni.

Liels paldies par atbalstu Gulbene novada BJSS metodiķim Andrejam Andževam un sacensību galvenajai sekretārei Līgai Rinkai, kā arī sporta skolotājiem un audzinātājiem, kuri bija kopā ar bērniem.

Sildoties pie ugunskura un malkojot karstu tēju, visi kopā baudīja jauko ziemas dienu un izteica vēlmi tikpat brīnišķīgi pavadīt laiku arī nākamajās projekta “Sporto visa klase” sacensībās, kas pavasarī norisināsies Lizumā.