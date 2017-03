"Superknaģis" Gulbenē notiek jau ceturto reizi

Lai gan netradicionālās sporta spēles bērniem un jauniešiem “Superknaģis” 2017 parasti notiek starptautiskajā jauniešu dienā, kas ir augustā, šogad Gulbenē tās notika 3.martā. Par to informē Gulbenes novada jauniešu mājaslapa "Labisbabis.lv".

Komandas savu izturību un spēku pierādīja vairākās sporta disciplīnās - orientēšanās, disku golfā, lakrosā, “desās”, kā arī mobilajā tūrismā “nedaudz virs zemes” jeb kokos. Ik pa laikam siltumu miesās varēja uzkrāt, kustoties zumbas ritmos.

Neierastākā no sporta disciplīnām "Bumbumbas" spēlēt bija jādodas uz Gulbenes sporta centru.

Rezultāti šādi: 1.vieta - komandai “Spridzeklīši” no Stāķiem, 2. - komandai "Sprinteri" no Kr.Valdemāra pamatskolas un 3.vieta – komandai no jauniešu centra “Pulss” Lejasciemā.

Savu spēka disciplīnu bija sarūpējuši arī OZ-gym jaunieši no Ozolkalna - pietupienos, lēcienos ar lecamauklu un piepumpējoties veiklākie varēja iegūt veicināšanas balvas – īpašos OZ gym T-kreklus.

Lai pēc sportošanas un ilgāka laika pavadīšanas ārā nepiemestos kāds krekšķis vai iesnas, organizatori bija sarūpējuši karsto dzērienu un veselīgas uzkodas.

Sacensību organizatori pateicas visiem brīvprātīgajiem palīgiem, kā arī Gulbenes sporta centra kolektīvam.