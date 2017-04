Sveķu internātpamatskolas sportisti gūst panākumus Speciālās Olimpiādes Pasaules Ziemas spēlēs

No 14. līdz 25. martam Austrijā notika līdz šim lielākās Speciālās Olimpiādes Pasaules ziemas spēles, kurās par medaļām sacentās aptuveni 2700 atlētu no 107 valstīm. Kopā uz Ziemas spēlēm no Latvijas devās 20 atlēti, 5 treneri un 2 delegācijas vadītāji, tostarp Sveķu internātpamatskolas direktors Aigars Lasis. No Sveķu internātpamatskolas Latvijas komandas sastāvā tika iekļauti 3 sportisti florbolā, 2 sportisti slēpošanā, 1 sportists skriešana ar sniega kurpēm. Par to novada mājaslapā informē Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Krevica.

Florbola sacensības notika Grācas izstāžu centrā "Messehalle". Saskaņā ar priekšsacīkšu jeb "divizionēšanas" rezultātiem visas florbola komandas tika sadalītas grupās atbilstoši spēlētāju prasmju un sagatavotības līmenim. 19. martā sākās finālsacensības, kuras noslēdzās 24. martā. Latvijas komanda tika iedalīta B grupā, kurā tai bija jāsacenšas ar Dānijas, Horvātijas, Igaunijas, Šveices un Zviedrijas komandām.

Pusfinālā Latvijas komanda tikās ar Šveices komandu, kur tika gūta uzvara, kas nodrošināja Latvijai vietu finālā. Finālā Latvijas komanda tikās ar Zviedrijas komandu. Visiem zināms Zviedrijas augstais līmenis florbola pasaulē. Cīņa bija asa, bet līdzīga, tomēr veiksme bija zviedru komandas pusē. Spēles rezultāts bija 8:10 par labu Zviedrijas komandai. Līdz ar to Latvijas florbola komandas izlase izcīnīja sudraba medaļas. Latvijas izlases viena no trenerēm bija Sveķu internātpamatskolas sporta skolotāja Dace Dīvāne.

Slēpošanas un skriešanas ar sniega kurpēm sacensības norisinājās Austrijas pilsētā Ramsau. Slēpšanas komandas sastāvā no Sveķu internātpamatskolas piedalījās Intars Morozs un Mārtiņš Liepiņš. Labākos rezultātus uzrādīja Intars Morozs, izcīnot 1.vietu 5km klasikā un 2.vietu 2.5km klasika, bet Mārtiņš Liepiņš izcīnīja 2.vietu 5km brīvajā stilā un 5.vietu 10km brīvajā stilā.

Sacensības skriešanā ar sniega kurpēm Latvijā organizē tikai Latvijas Speciālā Olimpiāde. Šajā sporta veidā Sveķu internātpamatskolu pārstāvēja Dainis Akuto, kurš uzrādīja ļoti labus rezultātus, izcīnot 1.vietu 400m distancē, bet 800m garajā trasē ieguva 2.vietu.

Vairāk par Speciālās Olimpiādes Pasaules Ziemas Spēlēm Austrijā: www.austria2017.org/en/home