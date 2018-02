Telpu futbols: U-13 grupā gulbeniešiem - 1.vieta

Balvu pamatskolā 20.februārī noslēdzās Ziemeļaustrumu reģiona futbols telpās U13 vecuma grupā. Tajā piedalījās 7 komandas no Balvu, Gulbenes, Viļakas, Varakļānu, Līvānu un Alūksnes novadiem, informē Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķis Andrejs Andževs.



"1.vietā ierindojās Gulbenes bērnu un jaunatnes sporta skolas futbolisti, 2.vietā - Varakļāni/MBJSS, 3.vietā - Līvānu BJSS, 4.vietā - Balvu sporta centra spēlētāji, 5.vietā - Viļaka, 6.vietā - Alūksnes BJSS-1 un 7.vietā - Alūksnes BJSS-2. Par turnīra labākajiem spēlētājiem atzīti Martins Bokta un Deniss Ciunelis no Gulbenes BJSS, Ilvars Upenieks un Ilgvars Racinsno Varakļāniem, Renars Turčinskis no Līvāniem un Deivijs Pušpurs no Balvu sporta centra. Savukārt labākais treneris U13 grupā - Kaspars Usāns no Gulbenes BJSS," atklāj A.Andževs.

Viņš pateicas treneriem Jurim Deleckim no Varakļāniem, Martiņam Meistaram no Alūksnes, Ivaram Kļaviņam no Viļakas, Gatim Lāčkājam no Līvāniem un Jurģim Vilciņam no Balvu sporta centram.