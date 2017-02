Telpu futbols: Vidzemes čempionāta priekšsacīkšu pēdējā spēlē gulbeniešiem neveicas

Valmierā 4.februārī Gulbenes komanda aizvadīja pēdējo spēli priekšsacīkšu kārtā Vidzemes telpu futbola čempionātā. Spēle beidzās 0:5 SK "Spēks" komandas labā. Informē biedrības SMFK ''ZELLIS'' dibinātājs Atis Klesmanis.

"SK "Spēks" no Valmieras un" Elektrons" no Smiltenes uzsāks cīņu par medaļām ar pusfinālu, bet mēs cīņu par medaļām uzsāksim ar 1/4 finālu. Mūsu pretinieki būs Valmiera GLASS FK. Mūsu pāra uzvarētāji pusfinālā tiksies ar "Elektrons" komandu. SK"Spēks" pusfinālā tiksies ar pāra "Kvartāls" no Valmieras un Smiltenes vidusskola uzvarētājiem," stāsta A.Klesmanis.

Komandā spēlēja: Dzintars Peksts, Valentīns Surovs, Daniels Lazdiņš, Patriks Lielbārdis, Sergejs Kauliņš, Einārs Zaķis, Kaspars Rozgalis, Gvido Raivo Čipats, Mārcis Graudiņš un Dmitrijs Briedis.