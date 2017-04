Vai 18 dienās var apskriet apkārt Latvijai?

Arhitekts un garo distanču skrējējs Dins Vecāns, lai lauztu stereotipus par neiespējamām lietām, kā arī pievērstu uzmanību un iedvesmotu sabiedrību ticēt saviem mērķiem, 18.maijā uzsāks 18 dienu izturības skrējienu apkārt Latvijai un aicina tajā iesaistīties arī citus.





Projekts “Apskrien Latviju” tiek realizēts kopā ar Ghetto Games un fondu “1836”, kurš 2015.gadā uzsāka īstenot projektu “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”, ar mērķi izveidot vienojošu 1836 km garu tūrisma ceļu apkārt Latvijai.





Šis ceļš, kas mijas starp upju ielejām, gliemežvāku pludmalēm, priežu mežiem un zelta vārpu laukiem, ne tikai aicina un iedvesmo, bet tagad arī izaicina. Izaicina noticēt sev!





Dins Vecāns – skriešanas entuziasts, kurš 2016.gadā 28 valstīs, 28 dienās, noskrēja 28 maratonus (42,2 km katru dienu), par savu izaicinājumu ir izvēlējies 18 dienās apskriet apkārt Latvijai, aicinot Latvijas iedzīvotājus pieņemt pašiem savu izaicinājumu un pievienoties skrējienā uz 500m, 5km, 50km vai jebkuru citu distances garumu.





Skrējiena pirmā diena tiks uzsākta 18.maijā, Rīgā pie Brīvības pieminekļa, kas vedīs tālāk līdz pat Salacgrīvai.







2.dienā, 19.maijā ceļš turpināsies no Salacgrīvas līdz Mazsalacai,







3.dienā, 20.maijā – no Mazsalacas līdz Valkai,







4.dienā, 21.maijā – no Valkas līdz Jaunlaicenei,





5.dienā, 22.maijā – no Jaunlaicenes līdz Viļakai,







6.dienā, 23.maijā – no Viļakas līdz Kārsavai,







7.dienā, 24.maijā – no Kārsavas līdz Šķaunei,







8.dienā, 25.maijā – no Šķaunes līdz Krāslavai,





9.dienā, 26.maijā – no Krāslavas līdz Eglainei,







10.dienā, 27.maijā – no Eglaines līdz Neretai,







11.dienā, 28.maijā – no Neretas līdz Bauskai,







12.dienā, 29.maijā – no Bauskas līdz Augstkalnei,







13.dienā, 30.maijā – no Augstkalnes līdz Ezerei,





14.dienā, 31.maijā – no Ezeres līdz Rucavai,





15.dienā, 1.jūnijā - no Rucavas līdz Pāvilostai,







16.dienā, 2.jūnijā – no Pāvilostas līdz Miķeļtornim,







17.dienā, 3.jūnijā – no Miķeļtorņa līdz Mērsragam,







18.dienā, 4.jūnijā – no Mērsraga līdz Rīgai, Brīvības piemineklim, kur ir paredzēts projekta noslēguma pasākums.





Ceļš kopumā caurvīs 43 Latvijas novadus. Katrā novadā tiks izveidoti kontrolpunkti, kā arī iepriekš izziņoti konkrēti laiki un vieta, cikos un kur iedzīvotāji ir aicināti pievienoties skrējienam. Skrējiena posmu veidošanā īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai dalībniekiem ceļš būtu interesants. Latvijas tālākie punkti un augstākā bāka, zvejnieku ciemati, dažādi neparasti objekti, kā piemēram, Sapņu trepes vai Velna ala, kā arī daudzi citi objekti un vietas ļaus katram pašam pārliecināties un novērtēt to, cik skaista un daudzveidīga ir Latvijas daba.





Kā norāda pats projekta “Apskrien Latviju” idejas autors un realizētājs Dins Vecāns: “Latvieši ir sportiska tauta un to pierāda dažādie skriešanas pasākumi, kas norisinās visos Latvijas novados. Šis skrējiens nav tikai par to, cik fiziski daudz vari noskriet, bet arī par to, ka tieši ar ticību sev, motivāciju, apkārtējiem cilvēkiem, lietām un vietām, kas ikdienā mūs iedvesmo, mēs varam sasniegt šķietami neiespējamo. Aicinu visus, neskatoties uz vecumu, pievienoties izaicinājumam, izvēlēties savu mērķi un kopā ar mani pierādīt pašiem sev, ka mēs varam. Mēs varam daudz un vēl vairāk!”





Informācijai par projekta aktualitātēm un jaunumiem var sekot līdzi:





Tāpat projekta atspoguļojums tiks publicēts Ghetto Games un fonda “1836” sociālo tīklu kontos.