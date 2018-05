Vieglatlētika: Gulbenes novada atklātajā čempionātā piedalās sportisti no 12 novadiem

Uz Gulbenes novada atklāto čempionātu vieglatlētikā 29. aprīlī Gulbenes stadionā pulcējās aptuveni 150 dalībnieki no 12 novadiem. Čempionātā piedalījās vieglatlēti no Alūksnes, Balvu, Cesvaines, Jelgavas, Jēkabpils, Kocēnu, Līvānu, Madonas, Smiltenes, Valkas, Viļakas un Gulbenes novadiem, kuri spēkiem mērojās trīs vecuma grupās divpadsmit disciplīnās.

Sacensības uzsāka sprinteri, lai sacenstos 100 m distancē. Par uzvarētāju vīriešu konkurencē kļuva Jānis Upenieks no Lizuma, bet sievietēm Endija Tarvāne no Stāmerienas. Trešo vietu ieguva Velga Boldāne (Daukstes). Jauniešiem viss goda pjedestāls kaimiņu novada pārstāvjiem, bet meitenēm otro labāko rezultātu uzrādīja Anete Rutka. Vīriešiem senioriem par uzvarētāju kļuva Voldemārs Mezītis (Beļava), bet otrajā vietā Guntars Spalva no Lejasciema.

400 metru distancē vīriešiem par uzvarētāju kļuva Ainis Dailide (Ranka), otrajā pozīcijā Sandis Vītols (Rīga/Stāmeriena). Dāmām atkal ātrākā izrādījās Endija Tarvāne. Jauniešu konkurencē pārliecinoši triumfēja Rolands Blūms, bet meitenēm – Anete Rutka (abi Gulbenes n.BJSS). Vīriešiem veterāniem pirmajā vietā Vladislavs Ponomorenko.

800 metru distancē sacentās dāmas. Sieviešu konkurencē ātrākā bija Linda Laizāne (Gulbenes n.BJSS), bet otro vietu ieguva Līna Berga no Lizuma. Jaunietēm, kā arī absolūti ātrākā izrādījās Jeļizaveta Černova (Gulbenes n.BJSS).

1500 metru distancē vīriešiem pirmo vietu izcīnīja lejasciemietis Emīls Galvans, aiz viņa otrajā pozīcijā Nauris Ciekurzis (Ranka). Jauniešu konkurencē nepārspēts izrādījās Lauris Lapsa no Daukstēm. Veterāniem labāko rezultātu uzrādīja Ādolfs Mičulis (Gulbene/Jelgava), aiz viņa otrajā vietā Jāzeps Odumiņš.

3000 metru skrējienā vīriešiem otro labāko rezultātu sasniedza Nauris Ciekurzis, bet trešais Emīls Galvans. Jauniešu konkurencē nepārspēts izrādījās Lauris Lapsa, bet veterāniem pirmo vietu ieguva Edgars Gargurnis (Stradi). Sievietēm otrajā pozīcijā Eva Bērziņa (Galgauska), bet trešā Līna Berga. Seniorēm otro vietu ieguva Irita Bačka (Druviena).

3 km soļošanā jauniešu konkurencē uzvarēja Atis Valkjuns, aiz viņa otrais Niks Novikovs (abi Druviena). Jaunietēm pirmā Katrīna Ostrovska (Stāmeriena), otrajā vietā Megija Sirmule (Tirza). Senioru konkurencē, rezultātu aprēķinot pēc starptautiskās koeficientu tabulas, par uzvarētājiem kļuva Harijs Āboliņš un Ņina Jurciņa (Daukstes), otrajā vietā Andrejs Vācietis un Diāna Odumiņa, bet trešie Ādolfs Mičulis un Irita Bačka.

Tāllēkšanā vīriešu konkurencē trešo vietu izcīnīja Niks Ābols, bet jauniešiem otrais Everts Kovaļkovs (abi Druviena). Vīriešiem senioriem par uzvarētāju kļuva Guntars Spalva.

Trīssoļlēkšanā sievietēm uzvarēja Eva Bērziņa. Jaunietēm otrajā pozīcijā Santa Vīksniņa (Tirza), bet trešā Signija Dārziņa (Stradi). Kungiem otro vietu ieguva Jānis Upenieks. Vīriešiem veterāniem par uzvarētāju kļuva Vladislavs Ponomorenko, bet otrajā vietā Raivis Bērziņš.

Diska mešanā ar minimālu pārsvaru vīriešu konkurencē par uzvarētāju kļuva Lauris Avotiņš (Daukstes). Par 20 cm tuvāk disku raidīja Alvis Makejevs (Jaungulbene), viņam otrā vieta. Vīriešiem veterāniem uzvarēja Andrejs Andževs, otrajā vietā Jānis Pērkons. Sieviešu konkurencē Lindai Vīksniņai (Tirza) trešā vieta. Jāpiebilst, ka par uzvarētāju kļuva sezonas līdere Latvijā diska mešanā Dace Šteinerte no Jelgavas.

Lodes grūšanā vīriešiem pārliecinoši uzvaru svinēja Jānis Pāvuliņš (Jaungulbene). Aiz viņa otrajā vietā Sandis Vītols. Veterānu konkurencē labāko rezultātu uzrādīja Gunārs Rubenis, bet trešajā vietā Andrejs Andževs. Sievietēm otro labāko rezultātu sasniedza Kristīne Andrejeva (Jaungulbene). Seniorēm par uz varētāju kļuva Līga Rinka (Daukstes).

Šķēpa mešanā vīriešiem trešo vietu izcīnīja Lauris Avotiņš, bet jauniešiem Juris Konrāds. Jaunietēm otro labāko rezultātu uzrādīja Sanija Ozoliņa (Jaungulbene). Sievietēm seniorēm uzvarēja Līga Rinka.

Sacensību noslēgumā sekoja 4x100 metru stafešu skrējieni. Jauniešiem triumfēja Gulbenes novada kvartets: Markuss Aņisimovs, Toms Grosbergs, Ņikita Trifanovs un Rolands Blūms. Vīriešu konkurencē Druvienas komandai (Nikam Ābolam, Nikam Novikovam, Evertam Kovaļkovam un Laurim Avotiņam) arī pirmā vieta. Otrajā vietā Gulbenes novada jaunietes: Anete Rutka, Sandija Žindika, Hanna Kalēja un Endija Tarvāne.