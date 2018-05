Vieglatlētika: jaunākie skolēni piedalās četrcīņā

Gulbenes pilsētas stadionā 16.maijā notika jaunāko D un C grupu sacensības vieglatlētikas četrcīņā (bumbiņas mešana, sprints, tāllēkšana un kross). D grupu komplektē no 1.-3.klašu, bet C grupu - no 4.-6.klašu skolēniem. Komandā bija 2 zēni un 2 meitenes. No novada skolām uz sacensībām bija ieradušās 17 komandas ar 68 dalībniekiem. Par to informē Gulbenes bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķis Andrejs Andževs.

D grupā pirmo vietu ar 770 punktiem izcīnīja Gulbenes sākumskola (I.Aizpure), otrajā vietā ar 513 punktiem palika Lizuma vidusskola (I.Gjača), bet trešo vietu ar 492 punktiem ieguva Gulbenes 2.vidusskola (S.Vaivode).

Individuāli zēniem pirmo vietu ar 272 punktiem izcīnīja Ričards Aizpurs (Gulbenes sākumskola), ar 198 punktiem otrajā vietā - Kristaps Kalve un ar 166 punktiem trešajā vietā - Andris Livčāns (abi no Lizuma vidusskolas). Meitenēm šajā paša vecuma grupā ar 258 punktiem pirmo vietu izcīnīja Megija Biezā, otrajā vietā - ar 240 punktiem atstājot Adriānu Vladičevsku (abas no Gulbenes sākumskolas), trešo vietu ar 226 punktiem izcīnīja Sintija Birzniece (Stāmerienas pamatskola).

C grupā pirmo vietu ar 897 punktiem izcīnīja Gulbenes sākumskola, otro vietu ar 713 punktiem izcīnīja Stāmerienas pamatskola (S.Dzērve), trešajā vietā ar 697 punktiem - Stāķu pamatskola (A.Rubene).

ar 303 punktiem - otrais Juris Konrāds (Stāķu pamatskola), ar 283 punktiem trešais palika Krists Birznieks (Gulbenes sākumskola).

Meitenēm ar 307 punktiem pirmo vietu izcīnīja Anda Katane (Gulbenes sākumskola), ar 271 punktu otrajā vietā - Evelīna Lazdiņa (Gulbenes 2.vidusskola), trešo vietu ar 265 punktiem izcīnīja Kitija Kuropatkina (Stāmerienas pamatskola).

"Šajā mācību gadā šīs sacensības bija pēdējās. Liels paldies, sporta skolotājiem, kuri visu mācību gadu aktīvi piedalījās novada rīkotajās sacensībās. Lai nākamais mācību gads mums būtu aktīvāks par šo!" saka A.Andževs.