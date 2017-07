Volejbols: Gulbenē - Latvijas jaunatnes vasaras spēļu pirmais posms

Jau divpadsmito sezonu norisinās Latvijas jaunatnes vasaras spēles volejbolā. Tradicionāli divi atlases posmi norisinās Vidzemes/Latgales reģionā un divi - Kurzemes/Zemgales pusē, bet finālspēles notiek Rīgā. Gulbenes novadā jau vienpadsmito gadu sadarbībā ar Latvijas volejbola federāciju norisinājās atlases sacensību pirmais posms, kas notika 3. jūlijā Gulbenes sporta centra sporta laukumā. Otrais atlases posms norisināsies Madonā 8. augustā. Uz sacensībām Gulbenē ieradās rekordliels komandu skaits – 130, kas spēkiem mērojās 12 vecuma grupās uz 15 volejbola laukumiem.

Gulbenes novada BJSS uz vasaras volejbola spēlēm bija deleģējusi astoņas meiteņu komandas (3 komandas D grupā meitenēm, 3 komandas C 2 grupā meitenēm, pa vienai komandai C1 un B grupā meitenēm). Godalgoto 3.vietu izcīnīja vecākās grupas jaunietes B grupā – komanda “Sīkās” (Kristiāna Žvarte, Egita Kušķe, Lelde Gavrilko, un Alise Briede, trenere Solvita Vīcupa). B grupā meitenēm piedalījās 8 komandas, kas bija sadalītas 2 apakšgrupās. No apakšgrupu spēlēm “Sīkās” “izgāja” kā pirmās. “Krustu” spēlēs viņas ar rezultātu 20:21 bija spiestas piekāpties vienaudzēm no Limbažiem. Turpinājumā sekoja spēle par 3.-4.vietu. Ar rezultātu 21:13 gulbenietes bija pārākas pār Rīgas volejbola skolas audzēknēm un izcīnīja trešo vietu.

C 1 vecuma grupā 19 komandu konkurencē piekto vietu izcīnīja Gulbenes komanda “ADUVANČIKI” (Daniela Lūse, Arta Marija Aumeistere, Pola Samanta Sarmule un Diāna Toča). No savas apakšgrupas viņas “izgāja” kā otrās, tomēr pirmajā krusta spēlē piedzīvotais zaudējums Līvānu vienaudzēm liedza iespēju cīnīties par godalgotām vietām. Atlikušajās cīņās “ADUVANČIKI” guva uzvaras, kas nodrošināja viņām piekto pozīciju.

C 2 vecuma grupā meitenēm tradicionāli bija vislielākā konkurence – 24 komandas. Gulbenes novada BJSS komanda “Naidīgās ienaidnieces” (Agate, Ance, Anda Katanes, Beāte Jundze un Gerda Bukovska, trenere Ārija Samsonova) ierindojās piektajā vietā. No savas apakšgrupas viņas “izgāja” kā pirmās. “Krusta” spēlē izcīnītā uzvara ļāva nodrošināt vietu pirmajā sešniekā. Turpinājumā zaudējums pret Cēsu volejbolistēm liedza cīnīties pirmajā trijniekā. Rezultātā piektā vieta.

D grupā meitenēm 19 komandu konkurencē Gulbenes komanda “TRIO” (Dace Prockalova, Alise Līva Razenovska, Miranda Rozenberga, Evita Aizupiete) izcīnīja sesto vietu. Savā apakšgrupā viņas ierindojās otrajā pozīcijā, bet vēlāk “krusta” spēlē piekāpās limbažniecēm. Turpinājumā viņas pārspēja Preiļu vienaudzes, bet mačā par 5.-6.vietu atzina otras Preiļu komandas pārākumu, kā rezultātā sestā pozīcija.