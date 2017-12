Zini likumus!

Ja kādreiz ir nācies palasīt Latvijas likumdošanas tekstus, ir jāsecina, ka vienkāršam cilvēkam tie īpaši nelasās, jo uzrakstīti vien juristiem saprotamā valodā. Taču tas mūs visus neatbrīvo no atbildības un sekām, ko var radīt to neizpratne vai to nezināšana.

Izņēmums nav arī plašā Latvijas mednieku saime, kurā ir apmēram 21 000 pārstāvju. Viņu “pamats” un darbošanās “fronte” galvenokārt balstās uz Medību likumu, Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu un Medību noteikumiem.

Jāteic, ka tiem, kuri mēģina tajos iedziļināties, rodas samērā daudz neskaidrību, jautājumu un, visticamāk, pat konfliktsituāciju, ja vienu un to pašu mednieks saprot citādāk nekā kontrolējošās iestādes pārstāvji. Piemēram, 22.panta 9-1.punktā teikts, ka “ir tiesības īslaicīgas apstāšanās laikā (līdz divām stundām), kamēr pārvadā ieročus un munīciju no vai uz medībām, šaušanas sporta sacensībām vai treniņšaušanas nodarbībām, glabāt ieroci un munīciju transportlīdzeklī. Ieročus un munīciju transportlīdzeklī novieto pēc iespējas drošākā vietā, lai futrālis vai cits iesaiņojums, kurā ierocis un munīcija ievietota, nebūtu redzams no transportlīdzekļa ārpuses, aizslēdz transportlīdzekļa durvis un bagāžas nodalījumu un ieslēdz trauksmes signalizācijas ierīci, nodrošinot, lai ierocis un munīcija nejauši nenokļūst nepiederošu personu rokās”. Rodas vairāki jautājumi. Vai tiešām ierocim jāatrodas futrālī, jo tieši šādus vārdus likumā atrast nevar. Es varu saprast, ka uz ieroci, kurš futrālī neatrodas, šis punkts neattiecas. Ko darīt, ja mašīnai nav signalizācijas? Ko darīt gadījumā, ja mašīnu sargā kāds mednieks? Pēc likuma sanāk, ka sodu par šādu pārkāpumu var saņemt pat tad, ja mašīnu ar ieroci tajā sargā pat visa Latvijas armija.



Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris medību jautājumos Laimonis Kļaviņš komentē, ka šis konkrētais punkts ir domāts, lai par ieroci neizraisītu nevajadzīgu interesi no netīšu garāmgājēju puses.



“Likuma vārdā mednieks kā sargs nevar aizstāt mašīnas aizslēgšanu, un mūsu uzdevums nav arī pārbaudīt katras mašīnas, kurā atrodas ierocis, signalizāciju, taču, ja ierocis tiks nozagts šādos apstākļos, tad turpmākas situācijas risināšanā tas būs liels mīnuss. Likums ir jāievēro! Nedrīkst būt tāda situācija, ka, pienākot pie auto, ierocis ir labi saskatāms caur logu. Par šādu pārkāpumu jau ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, taču pamatā mednieki šos noteikumus ievēro,” viņš saka.

Vēl L.Kļaviņš piebilst, ka īpaša uzmanība pašlaik tiek pievērsta marķieru pareizai uzstādīšanai medījuma nomedīšanas vietā.



“Likums neparedz, kur tieši tas ir jāuzstāda, bet paredz to, ka bez sabojāšanas tas nav noņemams. Nevajadzētu to uzstādīt tā, lai man rastos aizdomas par kāda vēlmi to izmantot atkārtoti kaut vai uz raga gala. Neaizmirsīsim, ka tas jāsavelk maksimāli cieši, kas arī izslēdz varbūtību to pazaudēt transportēšanas laikā. Gribu vēl piebilst, ka katram medniekam pirms sezonas sākuma nenāktu par ļaunu pārlasīt medību likumdošanu. Tā kā šis tas noteikumos mainās, ir pat doma turpmāk pirms sezonas sākuma aicināt medību un kolektīvu vadītājus uz semināru par izmaiņām medību jautājumos, lai turpmāk šī informācija nonāktu līdz katram medniekam. Tajā varētu piedalīties arī Valsts policijas, Pārtikas un veterinārā dienesta un varbūt vēl kādu iestāžu pārstāvji,” informē L.Kļaviņš.