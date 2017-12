Zoītes turnīrs Tirzā

Gada izskaņā, 16. decembrī, Tirzā tika aizvadīts zolītes turnīrs. Tajā piedalījās 16 dalībnieki, kas izspēlēja 7 kārtas, informē Mārcis Rudzītis.



"Par uzvarētāju kļuva Ivars Vovers no Rankas, 2.vietā ierindojās Aivars Gjačs no Druvienas, bet 3. vietu izcīnīja Atis Verebs no Cesvaines novada. Nākamās sacensības zolītē notiks 2.februārī," stāsta M.Rudzītis.