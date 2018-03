Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi aicina vecākus pārliecināties par bērnu vakcinācijas statusu pret masalām, īpaši ja plānots doties ceļojumā.

Kopš 2017. gada decembra Latvijā reģistrēti 15 apstiprināti masalu gadījumi, tajā skaitā četri gadījumi bērniem. Neviens no četriem saslimušajiem bērniem nebija vakcinēts pret masalām, divi no tiem nebija sasnieguši vakcinācijas vecumu. Divos gadījumos bērni inficējušies ar masalām ceļojumā.

Epidemioloģiskā situācija ar masalām atsevišķās Eiropas valstīs joprojām ir nelabvēlīga. Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem, no 2018. gada sākuma līdz 6. martam Eiropas Savienības valstu vidū par visvairāk saslimšanas gadījumiem ar masalām ziņojusi Grieķija (1 008 gadījumi), Rumānija (757 gadījumi), Francija (429 gadījumi) un Itālija (164 gadījumi). Tika ziņots arī par septiņiem nāves gadījumiem no masalām: Rumānijā (3 gadījumi), Itālijā (2 gadījumi), Grieķijā (1 gadījums) un Francijā (1 gadījums). Par nesenu masalu uzliesmojumu ziņojusi arī Velsa (Apvienotā Karaliste). Ārpus Eiropas Savienības lielākais masalu uzliesmojums joprojām turpinās Ukrainā, kur šogad reģistrēti vairāk kā 5 800 saslimšanas gadījumi, ieskaitot septiņus nāves gadījumus no masalām. Masalu uzliesmojumi turpinās arī Serbijā un Gruzijā.

SPKC atgādina, ka vienīgā efektīvā aizsardzība pret masalām ir vakcinācija, kas ir droša un efektīva. Vakcinācijai izmanto kombinēto vakcīnu pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu (MPR). Maksimālai aizsardzībai nepieciešamas divas vakcīnas devas. Latvijā un citās Eiropas valstīs bērnu vakcinācijas kalendārs paredz divas MPR potes. Pirmo poti bērns saņem 12–15 mēnešu vecumā, bet revakcinācija tiek veikta 7 gadu vecumā.

Pastāvot īpašiem inficēšanās riskiem, piem., plānojot ceļojumu ar mazuli uz masalu skarto valsti, kā arī pēc kontakta ar masalu slimnieku, pirmo poti ieteicams veikt pirms vakcinācijas kalendārā norādītā vecuma sasniegšanas, proti, no 6 mēnešu vecuma. Tomēr 12-15 mēnešu vecumā poti nepieciešams atkārtot, un revakcināciju veikt arī atbilstoši vakcinācijas kalendāram – 7 gadu vecumā.

Masalas ir ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība, kas izplatās gaisa pilienu, kā arī tieša kontakta ceļā. Masalas var būt ļoti nopietna slimība, jo tā noris ar smagām komplikācijām, sevišķi bērniem, kas jaunāki par pieciem gadiem, pieaugušiem virs 20 gadiem, personām ar imūndeficītu un grūtniecēm. SPKC epidemiologi vakcinācijas pret masalām aptveri bērniem vērtē kā salīdzinoši labu un tas ir iemesls tam, kāpēc Latvijā gandrīz trīs gadus netika reģistrēts neviens saslimšanas gadījums.

Tomēr, aicinām bērnu vecākus vēlreiz pārliecināties par bērna vakcinācijas statusu, it sevišķi, dodoties starptautiskajā ceļojumā.