Atklāta mūzīgās jaunības formula!

Drīzumā Latvijas aptiekās būs nopērkams vitamīnu komplekss "Lyl Longevity", kas ļaus mums baudīt dzīvi līdz 120 gadiem!





Šodien ir saņemts apstiprinājums, ka mūs šķir tikai viens mazs solis līdz mūžības eliksīram! Sekojot savam mērķim, piedāvāt Latvijas iedzīvotājiem dabīgus inovatīvos risinājumus veselībai un ilgdzīvei, vietējais farmācijas zīmols LYL love your life® apvienoja vienā komandā deviņus zinātniekus no Notinghemas Universitātes un Novosibirskas Medicīnas un Zinātnes institūta.

“Varbūt kādam tas izklausās pēc zinātniskās fantastikas, taču mēs esam par to, ka jaunākās tehnoloģijas un daba spēj sniegt mums visu nepieciešamo, lai statistikā redzamajam vidējam dzīves ilgumam varētu pieplusot vēl vismaz 40 gadus. Vienīgais bija jāatrod šī īpašā formula, kas vides, atmosfēras un nepareizu uzturvielu pabojāto organismu spētu restartēt,” ar pārliecību saka LYL love your life® vadītājs. Viņš turpina: “Zinātniekiem devām virzienu – balstoties uz dabīgām vielām ar progresīvām metodēm, nonākt pie ilgdzīves formulas LYL LONGEVITY. Papildus, otrs kritērijs, ko zinātniekiem likām ņemt vērā ir tas, ka risinājumam ir jābūt plaši pieejamam aptiekās finansiāli draudzīgā cenā. Piekrītat, ka dzīvība un veselība ir laimīga mūža galvenie stūrakmeņi ikvienam.”

Pētniece Jekaterina Mamonova sniegtajā preses konferencē atklāja: “Tagad varam droši atzīties, ka brīdī, kad saņēmām darba uzdevumu, tas likās gandrīz neiespējams. Uzskatījām, ka LYL love your life® pieprasa radīt utopiju - savienot dabā esošos augus, vitamīnus un mikrovielas tā, lai nonāktu pie formulas, kas ne tikai pagarina mūsu dzīves ilgumu, bet spēj garantēt arī dzīves kvalitāti. Taču tagad zinām, ka iespējams ir viss. Kā saka, sapnis par skaistu nākotni vienmēr ir bijis cilvēces virzītājspēks. Darbs ir beigu stadijā, tomēr pašreiz man ir vien ļauts pačukstēt, ka formulas pamatsastāvā ir mums labi zināmas vielas, kas īpašā veidā apvienotas, sinerģijā spēj paveikt brīnumus, tādas kā plūškoka, granātābola un brokoļu ekstrakti, proteīni, antioksidanti, DHS omega 3 taukskābes u.c.”

Ar radītās formulas rezultātu apsveicis un savu atzinību par sasniegto pauda arī Dāvids Kekičs, pasaulē plaši zināmās organizācijas Maximum Life vadītājs: “Vēlos apsveikt savus kolēģus ar šo unikālo sasniegumu. Varbūt kādam tas šķiet diezgan vienkārši – kombinējam vielas un sekojam līdzi efektivitātei. Taču es, izejot no savas dzīves pieredzes, varu droši apgalvot - tas ir nozīmīgs pavērsiens cilvēces vēsturē! Īpašu paldies vēlos paust LYL love your life®, jo reti kura pat pasaules mēroga farmācijas kompānija ir tik mērķtiecīgi virzīta uz kvalitatīvu cilvēces nākotni un būtu spējīga nākt klajā ar tik traku ideju, kur nu vēl kāds no tik mazas valsts kā jūsējā!”

Kā sola zinātnieku komanda, nākamā gada laikā darbs pie LYL LONGEVITY tiks pabeigts un mēs šo mūžīgās jaunības formulu varēsim iegādāties visās Latvijas aptiekās.

April! April! April!