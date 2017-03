B vitamīni un atpūta smadzenēm: kā neļauties pavasara nogurumam?

Plaukstoši pumpuri, siltums un saulesgaisma – pavasaris iestājies ne tikai dabā, bet oficiāli arī kalendārā. Kā atmodināt ķermeni pēc tumšajiem ziemas mēnešiem, lai sagaidītu pavasari mundri un ar labu pašsajūtu? Pieredzē dalās naturopāte Ance Šternberga un grāmatas “6 minūtes 365 dienas” autore Sanda Krasta.

Atšķirībā no dzīvniekiem, kas dodas ziemas miegā, mēs nepārtraukti strādājam uz pilnu slodzi. Tā tiek iztērētas visas enerģijas rezerves, neļaujot organismam uzkrāt spēkus, lai pavasarī atkal atplauktu. Tas arī ir iemesls pavasara nogurumam jeb tā dēvētajai sezonālajai depresijai, kas izpaužas kā spēku izsīkums – pretēji procesiem dabā, kad viss plaukst un zeļ, lai sagatavotos aktīvam darbam līdz pat vēlam rudenim.

B vitamīni – enerģijas lādiņi

Mūsdienu dzīves ritmā pastāvīgi jāpiedomā, kā atbalstīt savu organismu. Uztura trenere un naturopāte Ance Šternberga stāsta, ka svarīga loma cīņā ar nogurumu ir B vitamīnu kompleksam, kas sastāv no 8 nozīmīgākajiem B vitamīniem – B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 un B12. Vienam otru papildinot, šie vitamīni palīdz veicināt enerģiju veidojošu vielmaiņu, uzlabo miega kvalitāti un noskaņojumu, kā arī atbalsta nervu sistēmu un imūnsistēmu.

Dubults neplīst

Ance norāda, ka B vitamīnus uzturā var atrast dzīvnieku valsts produktos – zivīs, gaļā, olās un piena produktos, daži B vitamīni atrodami arī augos, riekstos un pupiņās. Viņa gan atzīst, ka vienkāršākais veids, kā aizņemtam cilvēkam uzņemt B vitamīnu kompleksu vajadzīgajā devā, ir kvalitatīvas uztura piedevas.

Imunitāti stiprina arī veselīgi ieradumi

Savukārt grāmatas “6 minūtes 365 dienas” autore un izdevēja Sanda Krasta stāsta, ka papildu pilnvērtīgam uzturam svarīgi ievērot vēl divas lietas – mācēt regulēt stresu un atpūsties. Sanda gan atklāj, ka atpūta nav vienkārša “nekā nedarīšana”, bet gan pārslēgšanās no intensīva domāšanas darba uz citu, vienkāršāku: “Piemēram, ja kādu laiku veic intelektuālu uzdevumu, pārslēdzies uz kūku cepšanu, un tici man – pēc brītiņa jau jutīsies kā pavisam cits cilvēks.”

Lai arī nav tādas vienas pareizās formulas pavasara noguruma uzveikšanai, ikdienā ieteicams pieturēties pie imunitāti stiprinošiem paradumiem – sabalansēts uzturs, pilnvērtīga atpūta un izkustēšanās – vēlams svaigā gaisā. Ja šķiet, ka visas trīs lietas uzreiz būs grūti sakārtot, sāc ar attieksmes maiņu – pie sevis atkārto, ka rūpes par sevi ir pirmajā vietā. Pēc tam pārej uz pastaigām svaigā gaisā, pakāpeniski iekļauj ēdienkartē vairāk dārzeņu un augļu, uzņem pietiekamā daudzumā B vitamīnus un atrodi to savu atpūtas veidu, kas nomierina prātu – vai nu tā būtu zvilnēšana šūpuļkrēslā, mandalu krāsošana vai skriešana.