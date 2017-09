Ģimenes ārsts Alberto Sadu: Nogurums un nervozitāte var liecināt par ūdens trūkumu organismā

Latvijas iedzīvotājiem ir paveicies, jo dzīvojam ekoloģiski tīrā vidē un elpojam tīru gaisu, pat galvaspilsētā ir salīdzinoši daudz koku, parku un dārzu, arī dzīves ritms ir gana mierīgs, īpaši, ja salīdzinām ar pasaules metropolēm, tad kāpēc mūs tomēr piemeklē dažādas saslimšanas? Ģimenes ārsts Alberto Sadu, kurš Latvijā dzīvo kopš 1992. gada, uzsver, ka Latvijas iedzīvotājiem vajag vairāk D vitamīnu un beidzot jāmācās dzert ūdens, jo tieši tas ir dzīvības un veselības kodols.

Ūdens kvalitāti ietekmē dažādi apstākļi

Runājot par Latvijas sabiedrības paradumiem un veselību, varu salīdzināt laiku, kad tikko ierados Latvijā un mūsdienas. Tolaik Rīgā bija ļoti nekvalitatīvs krāna ūdens, tas pat bija rūsas krāsā un nepatīkami smaržoja, bet, kad gribēju iegādāties dzeramo ūdeni veikalā, pārdevēja brīnījās, kāpēc jāpērk, ja ūdens ir krānā?! Pagājuši vairāk nekā 20 gadi, taču ūdeni joprojām pērku veikalā. Neraugoties uz to, ka tiek ieguldīti lieli līdzekļi, lai filtrētu ūdeni un uzlabotu tā kvalitāti, tas joprojām tiek piegādāts pa caurulēm, kuras nav mainītas gadu desmitiem, tāpēc ir pamats bažām par ūdens kvalitāti.

Cilvēki Latvijā dzer pārāk maz ūdens

Kopumā raugoties uz saviem pacientiem, varu teikt vienu – cilvēki Latvijā dzer pārāk maz ūdens! Vienkārši neprot to dzert, tas nav kļuvis pat neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Ja pie manis atnāk pacients, kurš sūdzas par nogurumu, vēdera izejas neregularitāti, pirmais jautājums, ko uzdodu – cik daudz ūdens izdzerat? Parasti atbild – divas vai trīs krūzes dienā, bet tas ir par maz.

Jāmazgā ne tikai drēbes, bet arī mūsu organisms

Pieaugušam cilvēkam jāizdzer vismaz 2l ūdens dienā, arī ziemā! Tas, ka ārā ir auksti, nenozīmē, ka organismam nevajag ūdeni. Vasarā jādzer vēl vairāk. Un jādzer ūdens, nevis tēja, kafija vai piens. Tiem, kas saka, ka ūdeni aizstāj ar kādu citu dzērienu, piemēram, tēju, gribētos jautāt, vai savas drēbes jūs arī mazgātu tējā? Drēbes taču mēs visi mazgājam ūdenī, arī organisms ir jāmazgā – gan ķermenis no ārpuses, gan organisms no iekšpuses. Nekas nespēj aizstāt tīru ūdeni! Ūdens ir svarīgs mūsu šūnām, lai tās būtu labā formā. Kā es mēdzu jokot ar medicīnas studentiem, ūdens veicina šūnu erekciju. Uzņemot ūdeni, šūna atgūst formu, tāpat tas veicina kuņģa un zarnu funkcionēšanas spēju un palīdz izvadīt no organisma visas sliktās vielas.

Lai ūdens būtu ikdiena jau no bērnības

Pie manis nāk pacienti, kuri saka, ka nespēj no rīta iedzert ūdeni, bet ir jāpārvar sevi, un jāiemācās dzert! Vislabāk, ja to sāk darīt jau no bērnības, tad, cilvēkam pieaugot, ūdens dzeršana ikdienā jau ir kļuvusi par normu. Man ir trīs dēli un visi ikdienā dzer ūdeni – katru dienu līdzi ir ūdens pudele, kas dienas gaitā tiek izdzerta. Arī bērnudārzā ir ūdens automāts (galons), kuru bērni var lietot. Taču arī ar to ne vienmēr pietiek. Uzskatu, ka bērniem jādod ūdens katrā ēdienreizē, un nekādi kompoti un morsi to nevar aizstāt.

Simptomi, kas liecina par ūdens trūkumu organismā

Vēl viena izplatīta kļūda, ko pieļaujam – dzeram tikai tad, kad jau slāpst! Tas nav pareizi! Tikpat labi var gaidīt, kad cilvēks jau noģībst un tad dot ūdeni. Jādzer, pirms vēl sākam izjust slāpes. Ir vairāki simptomi, kas liecina, ka organismā trūkst ūdens, piemēram, ja cilvēks izjūt nogurumu, nāk miegs, pēc pusdienām jau zūd koncentrēšanās spējas un krītas darba produktivitāte. Nenoliedzami, arī reti tualetes apmeklējumi ir signāls, ka organismam vajag vairāk ūdens. Nepietiekams ūdens daudzums organismā var radīt elpas trūkumu un pat nervozitāti. Ja dienas otrajā pusē kļūstat noguris un kašķīgs, nesniedzieties vēl pēc kafijas krūzes, bet pamēģiniet iedzert tīru ūdeni. Redzēsiet, ka tas darbosies!

Veselībai un skaistumam

Kungiem tas varbūt nav tik aktuāli, bet dāmām noteikti būs saistoši zināt, ka ūdens trūkums var veicināt matu sausumu, padarīt ādu sausu un nespodru. Ūdens trūkums var nopietni aizkavēt matu augšanu vai pat veicināt to izkrišanu. Ticiet man, reizēm nav nepieciešami nekādi brīnumlīdzekļi, bet tīrs ūdens pietiekamā daudzumā katru dienu.

Protams, nevajag izdzert visu dienas normu vienā piegājienā. Centieties darīt tā, lai katru stundu būtu izdzēris vienu krūzi vai glāzi ūdens, dzeriet lēnām un pakāpeniski. Atcerieties, ka ūdens ir visa kodols un sākums, ne velti pasaulē tik daudz karu izcēlušies tieši ūdens dēļ, bet mums tas ir pieejams tik plašā klāstā.