Jau pārbauda pirmās piesūkušās ērces

Līdz 27. martam Latvijas infektoloģijas centrs jau saņēmis pirmās iedzīvotājiem piesūkušās ērces, lai pārbaudītu, vai tās nav encefalīta vīrusa pārnēsātājas. Speciālisti atgādina, ka vienīgais veids, kā sevi pasargāt no ērču encefalīta ir vakcinācija. AS “Veselības centru apvienība” dati liecina, ka iedzīvotāju interese par vakcināciju ir būtiski lielāka nekā pērn.



Latvijas Infektoloģijas centrs pirmo ērci uz pārbaudi saņēmis jau 18. februārī. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, kurā ietilpst arī Infektoloģijas centrs, Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Normunds Beļskis informē, ka līdz 30. martam saņemti rezultāti par trīs no sešām atnestajām ērcēm – visi bijuši negatīvi. Pārējās ērces vēl tiek pārbaudītas, taču ir skaidrs, ka tās ir modušās un palielināsies arī uz infektoloģijas centru pārbaudei atnesto parazītu skaits.



Vienīgais drošais veids, kā sevi pasargāt no ērču pārnēsātā encefalīta, ir vakcinēšanās.



AS “Veselības centru apvienība” (VCA) dati liecina, ka iedzīvotāji to apzinās un šogad būtiski vairāk iedzīvotāju nekā pērn jau vakcinējušies. 2017. gada februārī VCA poliklīnikās veiktas 212 pretencefalīta vakcinācijas, pērn februārī veiktas 169. Savukārt šā gada martā VCA poliklīnikās vakcināciju veikuši jau 1058 cilvēki, kas ir turpat uz pusi vairāk nekā 2016. gada martā.

VCA neiroloģe Dace Bērziņa, kura praktizē poliklīnikā “Pļavnieki” uzsver, ka pašreiz ir pēdējais laiks, lai vakcināciju veiktu budžetam draudzīgi. “Sadalot vakcināciju pa mēnešiem, atbilstoši kalendāram, sadalās arī izmaksas. Savukārt laikā, kad ērces būs masveidā modušās, abas vakcinācijas potes vajadzēs veikt divu nedēļu laikā,” uzsver VCA neiroloģe. Praksē viņa novērojusi, ka ir salīdzinoši liela iedzīvotāju daļa, kura neatceras, vai ievērojuši korektu vakcinācijas kalendāru, neatceras, kad nepieciešama nākamā pote. Šādā situācijā labākais risinājums ir imunitātes līmeņa pārbaude, ko var veikt Centrālajā laboratorijā. “Imunitātes pārbaudi var veikt gan tie, kuri ir izslimojuši encefalītu, bet nav droši, vai imunitāte joprojām saglabājusies, gan arī tie, kuri īsti neatceras, kad pēdējo reizi vakcinējušies un kad veicama nākamā pote. Vienkāršas analīzes imunitātes līmeni ļauj noteikt,” skaidro Dace Bērziņa.

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē, ka šogad līdz 27. martam fiksēts 1 saslimšanas gadījums ar ērču encefalītu, saslimšana gan notikusi 2016. gadā. Fiksēti 32 saslimšanas gadījumi ar Laimas slimību, no tiem šajā gadā – 9 gadījumi. Šajā gadā fiksēts arī 1 saslimšanas gadījums ar ērlihiozi, pati saslimšana gan notikusi 2016. gadā.

SPKC informē, ka gada griezumā pagājušogad, salīdzinot ar 2015. gadu, par 61 gadījumu bija pieaugusi saslimšana ar ērču encefalītu, bija par 9 gadījumiem vairāk saslimšanas gadījumu ar ērlihiozi, savukārt par 16 gadījumiem mazāk bija saslimšanas gadījumu ar Laimas slimību.

SPKC epidemiologi atgādina, ka, dodoties dabā, apģērbs jāpielāgo tā, lai ērce nevarētu zem tā pakļūt – bikšu gali jāieliek zeķēs vai zābakos, aprocēm un apkaklei jābūt cieši pieguļošai, blūze vai krekls jāieliek biksēs. Ērces visbiežāk pieķeras garāmejošiem cilvēkiem potīšu augstumā, tādēļ, pat uz īsu brīdi iebrienot zālē, jānodrošinās, lai ērce nevarētu pakļūt zem apģērba.

SPKC atgādina, ka valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču encefalītu šogad notiek 27 Latvijas novados. Vairāk informācijas par vakcīnu saņemšanas kārtību un novadiem, kuros noteikta īpaši augsta ērču aktivitāte un ar encefalīta vīrusu inficēto ērču īpatsvars, var iegūt SPKC interneta vietnē www.spkc.gov.lv.

