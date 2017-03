Kad plaušām grūti izveseļoties…

Anita vairākus mēnešus cīnījās ar stipra klepus lēkmēm, taču ne antibiotikas, ne citi lietotie medikamenti nesniedza tik gaidīto rezultātu – atveseļošanos. Īsto ilgstošā klepus iemeslu viņa atklāja tikai, kad plaušām veica datortomogrāfiju.



“Sākotnēji mana ģimenes ārste domāja, ka tas ir vīruss, jo tobrīd viņai bija daudz pacientu ar līdzīgām sūdzībām – sauss, dziļš klepus, pirmās pāris dienas neliela temperatūra. Kad pēc nedēļas man jau sāpēja krūškurvis no nemitīgās klepošanas un situācija neuzlabojās, ģimenes ārste mani nosūtīja veikt rentgenu un asinsanalīzes. Rezultāti neuzrādīja nekādas novirzes no normas, tikai iekaisumu, un sāku lietot antibiotikas,” aizvadītā gada nogales notikumus atceras Anita un piebilst, ka arī spēcīgie medikamenti nedeva gaidīto rezultātu. Sievieti joprojām mocīja sauss un dziļš klepus. “Papildus dzēru priežu skuju sīrupu, dažādas tējas plaušu veselībai, bet nekas nemainījās – nekļuva ne labāk, ne sliktāk. Tad ģimenes ārste man uzrakstīja nosūtījumu datortomogrāfijas izmeklējumam,” stāsta Anita.Lai arī rentgenā iegūtie krūškurvja attēli neliecināja par kādām nebūšanām, datortomogrāfijā bija skaidri redzams audu sabiezējums vienā no bronhiem.

“Par laimi, tas nebija nekas ļaundabīgs, un problēmu atrisinājām ar īstajiem medikamentiem, taču šis izmeklējums palīdzēja beidzot saprast problēmas cēloni. Tad arī bija skaidrs, kā to risināt,” priecājas sieviete un piebilst.“Datortomogrāfija ir neaizstājama plaušu slimību gadījumos, jo ir viens no informatīvākajiem izmeklējumiem radioloģijā” uzsver profesors, klīnikas “DiaMed” invazīvais radiologs Kārlis Kupčs. “Datortomogrāfijas pārbaudi reizi gadā ieteicams veikt smēķētājiem ar stāžu no 55 gadu vecuma, kā arī pacientiem ar hroniskām plaušu saslimšanām.” Ārsts aicina veikt datortomogrāfiju plaušām gadījumos, kad ir hronisks bronhīts, bieži plaušu karsoņi, vai nesaprotamas izcelsmes klepus, kas nepadodas ārstēšanai, kā arī ja bieži ir saaukstēšanās, kā rezultātā atkal un atkal ir bronhīts.

“Izmeklēšanas laikā cilvēks saņem pavisam niecīgu rentgena starojuma devu, taču iegūst neatsveramu informāciju par savu veselību,” stāsta profesors. “Datortomogrāfijā mēs iegūstam pacienta ķermeņa šķērsgriezuma attēlus, kas mērāmi daudzos simtos un pat tūkstošos. Pacients guļ uz speciāla galda, tas bīdās, un aparāts ļoti ātri skenē vajadzīgās ķermeņa daļas. Ja nepieciešams, cilvēkam asinsritē ir iespējams papildus ievadīt kontrastvielu, un tad redzam, kā uzpildās asinsvadi. Tas savukārt ļauj precīzi noteikt, kur tieši pacientam ir kādas asinsvadu problēmas vai patoloģiski veidojumi, jo krāsviela uzkrājas bojātajos audos.”

Runājot par citiem izmeklējumiem plaušām, profesors skaidro, ka standarta rentgena attēli tiek iegūti divās projekcijās – no sāniem un no priekšas un mugurpuses, rentgena bildē redzama ēnu kopsumma. “Āda, ribas, plaušas, iekšējie orgāni, sirds, lielie asinsvadi, tad atkal ir ribas, atkal āda – tas viss ir salikts vienā bildē, un radiologiem, ir jāprot izšķirt, kur tajā ēnu summā kaut kas ir nepareizi. Savukārt, datortomogrāfijas izmeklējums ļoti precīzi parāda vietu, kas ir plaušu veselības problēmu cēlonis” norāda dr. Kupčs.

Jāteic, ka datortomogrāfija ir ieņēmusi neaizvietojamu lomu plaušu slimību ārstēšanā. Kārlis Kupčs saka: “Mēs varam uzsākt ārstēšanu, piemēram, pneimonijas gadījumā, kad rentgenā redzami klasiski klīniskie simptomi. Ārstiem ir zināms, ar kādām zālēm jāārstē pacients, un, ja terapija ir efektīva, pacienta stāvoklis uzlabojas, viss kārtībā. Bet, ja tā ir kāda cita sarežģīta saslimšana, vēl jo vairāk onkoloģiska saslimšana, noteikti veicama datortomogrāfija plaušām, jo tikai tad ir iespējams noteikt vispiemērotāko ārstēšanu.”

Nepieciešamības gadījumā datortomogrāfija tiek veikta arī bērniem. “Ja bērns bieži slimo ar bronhītu, plaušu karsoni un ārsts nevar noteikt iemeslu, datortomogrāfijā ir iespējams rast atbildi. Minētās likstas bērnam var būt kādas iedzimtas plaušu problēmas dēļ, kuras rentgena attēlos var neredzēt. Dažkārt iekaisumu plaušās rada kādas asinsvadu anomālijas.” uzskaita profesors un vēlreiz piebilst, ka datortomogrāfija ir neaizstājams izmeklējums plaušu slimību gadījumos.

Vienīgā indikācija, kuras dēļ neveic datortomogrāfiju, tāpat kā jebkuru citu rentgenoloģisku izmeklējumu, ir grūtniecība.