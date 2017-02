Kompensējamie medikamenti. Mīti un patiesība

Vai kompensējamos medikamentus iespējams pasūtīt? Kurās aptiekās tos var iegādāties? Kā tiek kompensētas lētākas un dārgākas vienādas iedarbības zāles? Par to, kādi ir izplatītākie mīti un patiesība saistībā ar kompensējamo medikamentu iegādi, stāsta “Euroaptiekas” farmaceite Ieva Zvagule.

Mīts Nr. 1: Kompensējamos medikamentus iespējams iegādāties tikai aptiekās, kuras norādījis ārsts

Kompensējamās zāles iespējams iegādāties visās aptiekās. Tas ir mīts, ka tās ir pieejamas tikai konkrētās vai kādās speciālās aptiekās. Ja pacientam netālu no mājām atrodas aptieka, visticamāk, tajā būs pieejami nepieciešamie medikamenti un viņam nav jādodas uz kādu konkrētu zāļu tirgotavu citā pilsētas rajonā vai pat citā pilsētā.

“Bieži vien dzirdam sūdzības, ka, lai iegādātos kompensējamās zāles, cilvēkam jāmēro tāls ceļš, un klienti ir patiesi pārsteigti, kad uzzina, ka zāles pieejamas arī viņu piemājas aptiekā. Tas ir īpašs atvieglojums tiem, kam, piemēram, nepieciešami medikamenti, kas pārnēsājami īpašā temperatūras režīmā, kas nozīmē, ka uz aptieku jādodas ar nemaz ne tik vieglo ledus kasti pie rokas,” stāsta “Euroaptiekas” farmaceite Ieva Zvagule.

Mīts Nr. 2: Pasūtot kompensējamos medikamentus, ilgi jāgaida

Ieva Zvagule arī novērojusi, ka aptieku klienti nereti bažījas par to, cik ilgs būs gaidīšanas laiks, pasūtot kompensējamās zāles, ja tās nav uzreiz pieejamas viņu iecienītajā aptiekā. Liels ir viņu izbrīns, kad izrādās, ka visām zālēm, kas reģistrētas Latvijas Zāļu reģistrā, jābūt pieejamām 24 stundu laikā. Kompensējamās zāles iespējams pasūtīt jebkurā aptiekā.

“Ja zāles nav uz vietas tas nenozīmē, ka cilvēkam jāvelta laiks, lai apzvanītu citas aptiekas un dotos uz zāļu tirgotavu citā pilsētas rajonā vai pat citā pilsētā. Galu galā tam veltītais laiks, ja vien tas nav nereģistrēts medikaments var izrādīties gandrīz līdzvērtīgs laikam, kādā nepieciešamais medikaments tiek piegādāts uz piemājas aptieku,” uzsver Ieva Zvagule.

Mīts Nr. 3: Kompensācija tiek piemērota neatkarīgi no zāļu cenas

Aktīvā viela, kas ārstē konkrētu slimību, vienādas iedarbības zālēm – gan lētākajām, gan dārgākajām – ir viena un tā pati. Gadījumos, kad receptē norādīts zāļu vispārīgais nosaukums jeb aktīvā viela, farmaceita pienākums ir izsniegt lētāko medikamentu, un, ja ārsts nav norādījis, ka zāles nedrīkst aizvietot, farmaceits var piedāvāt lētākas alternatīvas. Dārgākās no vienādas iedarbības zālēm parasti tiek izrakstītas tad, ja terapija ar lētākajām zālēm nav palīdzējusi. Zāļu starpību pacients sedz no saviem līdzekļiem, tāpēc svarīgi ar ārstu pārrunāt iespējas iegādāties lētākās no vienādas iedarbības zālēm.