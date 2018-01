Nacionālā veselības dienests: palielinās E-veselības Atbalsta dienesta jaudu

Lai samazinātu gaidīšanas laiku līdz savienojumam, no šā gada 12. janvāra tiek palielināta E-veselības sistēmas lietotāju Atbalsta dienesta jauda. Ja šobrīd, interesentiem zvanot uz Atbalsta dienestu, vidējais gaidīšanas ilgums līdz savienojumam ar operatoru ir apmēram minūte, tad mērķis ir to samazināt aptuveni uz pusi.

Uzsākot obligāto E-veselības lietošanu, būtiski pieaudzis Atbalsta dienestā saņemto informācijas pieprasījumu skaits. No tiem aptuveni 90 % ir jautājumi no ārstniecības personām un farmaceitiem. No 1. janvāra līdz šim kopā saņemti vairāk nekā pieci tūkstoši zvanu no profesionāļiem, savukārt aptuveni tūkstotis reižu sniegts informatīvs atbalsts iedzīvotājiem. Pirmajā darba dienā pēc obligātās E-veselības lietošanas uzsākšanas vien saņemti vairāk nekā 1000 zvanu no profesionāļiem.

Šobrīd vidēji dienā konsultanti saņem 500-600 informācijas pieprasījumus, kas ir aptuveni četras reizes vairāk nekā decembra sākumā. Lai sniegtu atbalstu, konsultantiem nākas noskaidrot tehniskas detaļas un nereti uzgaidīt, kamēr zvanītājs paralēli datorā veic nepieciešamās darbības, tādēļ sarunas bieži vien ieilgst.

Atbalsta dienesta mērķis ir sniegt visa veida informatīvo atbalstu E-veselības lietotājiem, nodrošinot atbildes uz interesējošiem un neskaidriem jautājumiem, tostarp tehnisku traucējumu gadījumā. Ārstniecības personas un farmaceiti var zvanīt pa tālruni – 67803301, savukārt iedzīvotāji – 67803300. Jautājumus iespējams uzdot arī e-pasta formā, rakstot uz atbalsts@eveseliba.gov.lv.

Ārstniecības personām visaktuālākie ir jautājumi par e-darbnespējas lapas pagarināšanu un zāļu kompensācijas apmēra norādīšanu e-receptē. Ir gadījumi, kad e-recepte nav korekti aizpildīta, piemēram, ārstam precīzi nenorādot diagnozes kodu, kas savukārt ir svarīgi, jo kompensējamo medikamentu izrakstīšana notiek atbilstoši noteiktām diagnozēm. Farmaceitiem ir jautājumi, kas saistīti ar papīra receptes elektronizēšanu jeb ievadīšanu E-veselības sistēmā, ja recepte izsniegta vēl pirms 2018. gada 1. janvāra.

Speciālisti arīdzan interesējas, kādos gadījumos pēc šā gada 1. janvāra ārstniecības personām jāturpina izrakstīt papīra receptes (uz papīra receptēm turpina izrakstīt medicīniskās ierīces, individuāli kompensējamās zāles, M saraksta zāles vai gadījumā, ja pacients plāno recepti izmantot kādā no ES dalībvalstīm u.c.).

Iedzīvotāji visbiežāk interesējas par to, kā pieprasīt pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā par darbnespējas lapu B, par to, kā varēs iegādāties e-receptes zāles aptiekā un vai cilvēka vietā to varēs izdarīt, piemēram, radinieks. Tāpat iedzīvotājiem ir aktuāli noskaidrot, kā e-darbnespējas lapu saņems darba devējs (pēc e-darbnespējas lapas noslēgšanas darba devējs to otrā dienā redz savā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas profilā).

Ik dienu tiek identificēti biežāk uzdotie jautājumi, lai saprastu, kādos gadījumos nepieciešams atkārtoti uzrunāt un papildus informēt noteiktas E-veselības lietotāju grupas un kādos gadījumos nepieciešams sazināties un sniegt atbalstu individuāli. Balstoties uz saņemtajiem jautājumiem, regulāri tiek atjaunota arī informācija E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv, kur iedzīvotājiem un profesionāļiem pieejami gan mācību materiāli un skaidrojoši video, gan atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un cita aktuāla informācija.