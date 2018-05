Teju uz pusi audzis valsts apmaksāto acu operāciju skaits

Pateicoties valsts piešķirtajam papildu finansējumam, par vairāk nekā 40 % palielinājies pacientu skaits, kuriem šī gada pirmajā ceturksnī tika veiktas valsts apmaksātas acu operācijas dienas stacionārā – salīdzinājumā ar pērnā gada pirmo ceturksni. Vienlaikus ir vērojama tendence samazināties vidējam gaidīšanas laikam valsts apmaksātu acu operāciju veikšanai.

Ja 2017. gada pirmajā ceturksnī dienas stacionārā vairāk nekā 3550 pacientiem tika veiktas acu operācijas, tad šī gada pirmajā ceturksnī pacientu skaits pieaudzis jau līdz aptuveni 5100.

Acu operāciju pieejamība uzlabojas pakāpeniski, un darbs, lai samazinātu gaidīšanas rindas valsts apmaksātu pakalpojumu saņemšanai, turpinās. Saskaņā ar ārstniecības iestāžu sniegtajiem datiem, uz šī gada 1. aprīli vairākās ārstniecības iestādēs pacientiem ir samazinājies gaidīšanas laiks valsts apmaksātu acu operāciju veikšanai.

Piemēram, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas filiālē “Biķernieki”, salīdzinot datus uz 1. aprīli šajā un pagājušajā gadā, vidējais gaidīšanas laiks samazinājies par vairāk nekā 700 dienām jeb gandrīz diviem gadiem – t.i. no 1272 dienām uz vidēji 550 dienām. Savukārt Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā vidējais gaidīšanas laiks samazinājies par 375 dienām, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā – par 180 dienām, bet, piemēram, Rīgas 1. slimnīcā – par 70 dienām.

Acu operācijas vidējās izmaksas, ko sedz valsts budžets, vienam pacientam ir apmēram 400 eiro. Savukārt pacientam par vienas dienas uzturēšanos dienas stacionārā ir jāveic pacienta iemaksa 7,11 eiro apmērā un pacienta iemaksa 4,27 eiro par ambulatori vai dienas stacionārā veiktu operāciju.

Kopumā valsts apmaksātu acu operāciju veikšanai 2018. gadā valsts budžetā ir plānoti 6,5 milj. eiro, tajā skaitā 1,5 milj. eiro no līdzekļiem gaidīšanas rindu mazināšanai.

Jāatzīmē, ka viena no biežāk veiktajām ir acu kataraktas operācija, jo arī katarakta ir viena no visbiežāk sastopamajām acu slimībām, īpaši gados vecākiem cilvēkiem. Operācija ir vienīgais efektīvais šīs saslimšanas ārstēšanas veids: no acs tiek izņemta apduļķojusies lēca, aizstājot to ar mākslīgo.