Zuarguss: kā neļaut sevi nokausēt vēl pirms svētkiem?

Gada nogale ierasti ir ļoti piesātināts laiks – vēlme vienā mēnesī paveikt iekavētos darbus kombinācijā ar drēgnajiem laika apstākļiem var nopietni patukšot katra “iekšējās baterijas” rezerves. Samsung Electronics Baltics kopā ar augsta emocionālā intelekta centra “Cilvēkam” vadītāju Zuargusu atklāj, kā nezaudēt produktivitāti un gada finiša taisnē iesoļot augstu paceltu galvu.



Atslēdz ikdienišķās paģiras

Brīžus, kad ikdienas skrējienā organisms atrodas paģirām pielīdzināmā jeb dehidrētā stāvoklī, varam arī nepamanīt. Ja šobrīd jūti kaut nelielas slāpes, organismam un arī smadzenēm trūkst ūdens. Neizdzertā vai piemirstā ūdens glāze ķermenim rada ārēji nemanāmu stresu, bet smadzenes kļūst arvien mazāk spējīgas analizēt, uztvert un izvērtēt. Zuarguss šo procesu salīdzina ar mašīnas motoru, kas nespēj pilnvērtīgi strādāt, ja tajā nav ielieta eļļa. Ja ūdens dzeršanu vēlies veidot par ikdienas paradumu, izmanto lietotni Waterbalance , kas atgādinās, kad jāiedzer nākamais malks šķidruma.





Atpūtini smadzeņu bicepsus, iedarbini tricepsus

Ilgstoša koncentrēšanās vienai aktivitātei veicina mentālu nogurumu, jo tiek nodarbinātas noteiktas smadzeņu zonas. “Galvas kūpēšana” ir šo sajūtu vislabāk raksturojošais vārdu savienojums. Produktivitātes uzlabošanai šādās situācijās Zuarguss iesaka saspringtos darbus uz brīdi atstāt mālā un pievērsties kādai citai nodarbei. Piemēram, ja visu dienu mēģini atrast kādu kļūdu finanšu aprēķinos, uz brīdi to iemaini pret atbildēšanu uz e-pasta vēstulēm. Darbinot citu smadzeņu “muskuli”, atpūtināsi konkrētas smadzeņu zonas un reizē arī paveiksi citu tikpat svarīgu darbu.





Iegaumē produktivitātes formulu

“Ja cilvēks nav ļoti ekstraverts un hiperaktīvs, atvērtā tipa birojs vai kabinets var būt īsts “baterijas” sēdinātājs,” saka Zuarguss. Viņš aicina apdomāt, cik reizes dienā sanāk 30 minūtes pēc kārtas strādāt tā, ka neviens nepārtrauc. Ja šādi brīži ir samērā reti, tad kā risinājumu atkarībā no darba specifikas var ieviest 2 līdz 4 stundu garu “pauzi”, kurā katrs no darbiniekiem uzmanību velta tikai saviem darbiem, un neviens netraucē vai nepārtrauc. Šajos brīžos arī viedtālrunī ieteicams aktivizēt režīmu “Netraucēt” – tā laikā saņemsi zvanus, bet ekrāna apgaismojums vai vibrēšana būs izslēgti.





Uzlādējies elpojot

Elpošana ir vienīgais līdzeklis, ar ko efektīvi regulēt sirds ritmu, nervu sistēmu un “ieslēgt” smadzeņu intelektuālās zonas. No tās ir atkarīga mūsu enerģija, spēja domāt, uztvert un atjaunoties. Brīžos, kad uztraucamies un esam stresā, elpojam ļoti ātri – organisms iespringst, un prāts nespēj darboties efektīvi. Tāpēc Zuarguss aicina lēnu elpošanu padarīt par ieradumu, jo tieši lēnas izelpas būs efektīvākais līdzeklis sirdsdarbības nomierināšanai saspringtās situācijās. Pietiks ar dažām minūtēm, kur uzmanība koncentrēta tikai elpošanas ritmam, lai sajustu rezultātu.





Ieeļļo sevi

“Cilvēka smadzenes ir uzbūvētas ar plānu, ka, tām darbojoties, arī ķermenim ir jākustas,” atklāj Zuarguss un piebilst, ka lielākās vai mazākās stresa situācijās sevi būtu īpaši jāmudina darboties. Tā, piemēram, uz darbu turpmāk dodies ar kājām, pēc saspringtas sapulces apej apkārt kvartālam, bet pēc darba vismaz trīs reizes nedēļā dodies uz fitnesa nodarbībām. Sporta aktivitātes vai vienkārši intensīva pastaiga organismu norūda pret slimībām, turklāt ir arī labs veids, kā savas domas vērst uz citām lietām, kliedēt dienas laikā radušos saspringumu vai dusmas. Bet par fizisko aktivitāšu kalkulatoru var kalpot lietotne SHealth , kas uzskaitīs dienā noieto soļu daudzumu un pat sirds ritmu.





Domā soli un priekšu

Mācies no situācijām, kas tevi var izsist no sliedēm. Slikts interneta pārklājums vai izlādējies telefons ir tikai dažas no ierastākajām darba ķibelēm, kas saspringtajā laikā pirms Ziemassvētkiem var radīt katastrofai pielīdzināmas sajūtas. Tāpēc, lai lieki netērētu enerģiju paredzamas problēmas risināšanā, nodrošinies ar uzticamiem darba instrumentiem un rezerves plāniem.





Izmanto atmiņu spēku

Brīžos, kad trūkst enerģijas vai motivācijas, Zuarguss iesaka izmantot pozitīvo sajūtu atmiņu spēku, kas darbojas kā iekšējais lādētājs. Uz datora vai telefona sākumekrāna uzliktā sajūtu vai asociāciju bilde ar iztēles palīdzību ļaus mainīt sajūtu ķīmiju. Starp citu, tie, kuri līdz šim kautrējušies, nu savu ekrānu “legāli” var rotāt ar mīlīgu kaķu fotogrāfijām. Tāpat īpaša oāze būs viedtālruņa galerija – pietiks ar pāris klikšķiem, lai atgrieztos aizvadīto brīvdienu priekos vai bērnības atmiņās.