Aicina nosaukt labāko katra reģiona 2017.gada pastnieku un pasta nodaļas operatoru

Latvijas Pasts sācis gadskārtējo konkursu Mans Pastnieks, lai jau septīto reizi katrā Latvijas reģionā noteiktu un godinātu to pastnieku un pasta nodaļas operatoru, kuru klienti atzinuši par uzticamāko, izpalīdzīgāko un zinošāko, informē VAS Latvijas Pasts Ārējo komunikāciju vadības daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Vineta Danielsone.

"Konkursa anketas aizpildīšanai un nosūtīšanai Latvijas Pastam ar jau apmaksātu piegādi ir ievietotas visos bezmaksas Laikrakstu un žurnālu abonēšanas katalogos 2018.gadam, kas oktobrī piegādāti tiem klientiem, kas kādu no preses izdevumiem ar Latvijas Pasta starpniecību abonējuši pēdējo trīs gadu laikā," stāsta V.Danielsone.

Anketu iespējams aizpildīt un iesniegt arī tiešsaistē http://anketa.pasts.lv/.

Latvijas Pastā strādā vairāk nekā 1400 pastnieku un gandrīz 1200 pasta nodaļu darbinieku – pateicoties šiem uzņēmuma darbiniekiem, klienti tiek apkalpoti vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietās visā Latvijā. Latvijas Pasts aicina ar anketas starpniecību novērtēt pasta darba profesionāļu atbildību, rūpes un izpalīdzību un pateikt viņiem paldies par pašaizliedzīgo un labo darbu.

"Labākais 2017.gada pastnieks un pasta nodaļas operators konkursa Mans Pastnieks ietvaros tiks noskaidrots katrā Latvijas reģionā – Rīgā, Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un Latgalē. Iedzīvotāju vērtējumā labākie pastnieki un pasta operatori saņems vērtīgas balvas 100 eiro vērtībā no Latvijas Pasta," atklāj speciāliste.

Konkursa Mans Pastnieks 2017 anketa oktobra sākumā ir izsūtīta kopā ar Latvijas Pasta bezmaksas Laikrakstu un žurnālu abonēšanas katalogu 2018.gadam, kas ievietots to klientu pastkastītēs, kuri pēdējo trīs gadu laikā Latvijas Pastā abonējuši kādu no preses izdevumiem. Aizpildītas anketas līdz 2018.gada 31.janvārim jāievieto jebkurā Latvijas Pasta vēstuļu kastītē vai jānodod pasta nodaļā – anketas nosūtīšana ir apmaksāta. Jau patlaban Latvijas Pasts no klientiem saņēmis vairāk nekā 600 aizpildītu anketu.



