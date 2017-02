No 9. līdz 11. februārim akcijas ,,No sirds sirdij” ietvaros t/c Spice norisināsies labdarības tirdziņš, kurā varēs iegādāties no sirds darinātus suvenīrus, ziedojot līdzekļus Bērnu slimnīcas fondam onkoloģijas nodaļas pacientu ārstēšanai. Informē sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Vingre.

Viņa atzīst, ka akcijas organizatori ir gandarīti par lielo atbalstītāju pulku.



"Suvenīrus aktīvi ziedojuši ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī labdari no Vācijas, Anglijas, Krievijas, Igaunijas, Lietuvas un citām valstīm. Īpašs prieks ir par pašiem mazākajiem atbalstītājiem- skolēniem un bērnu dārzu audzēkņiem, kas ziedojuši akcijai pašu veidotas pastkartes, rotaļlietas un dekorus," stāsta B.Vingre.

Saziedotos suvenīrus varēs iegādāties labdarības tirdziņā, kas trīs dienas- no 9. līdz 11.februārim- norisināsies t/c Spice otrajā stāvā. "Tirdziņā nopērkamajiem suvenīriem nebūs noteikta cena. Katrs interesents to noteiks pats, izvēloties summu, ko vēlas ziedot. Visi saziedotie līdzekļi tiks nodoti Bērnu slimnīcas fondam onkoloģijas nodaļas pacientu ārstēšanai," atklāj B.Vingre.







Labdarības akcija ,,No sirds sirdij” norisinās jau piekto gadu. Šogad tās mērķis ir palīdzēt bērniem ar onkoloģiskām slimībām. Triju nedēļu garumā akcijas atbalstītāji pašu rokām darināja un ziedoja dažādus suvenīrus un rotaļlietas, kurus varēs iegādāties tirdziņā.