Aicina rakstīt novēlējumus Tautas Saimes grāmatā

Pēc Rīgas Aktīvo senioru alianses RASA iniciatīvas ir izveidota Latvijas valsts simtgadei veltīta „Tautas Saimes grāmata”, kas ceļo pa Latviju, tostarp arī Gulbenes novadā, un kurā katram iedzīvotājam ir unikāla iespēja ļoti personiski uzrunāt valsti, informē Gulbenes novada bibliotēkas speciāliste Sanita Jurkāne.

Grāmatas iecere ir radīt nevis vienkārši laimes vēlējumu apkopojumu, bet, lai tiem, kas lasīs grāmatu, pavērtos dažādu laikmetu ainas visu Latvijas 100 gadu garumā.

Janvārī un februāra sākumā Tautas Saimes grāmata apceļos Gulbenes novadu. Lizuma pagasta bibliotēkā šajā grāmatā savu vēlējumu var`des ierakstīt no 8. līdz 11.janvārim, Jaungulbenes pagasta bibliotēkā - no 15. līdz 18.janvārim, Stradu pagasta Stāķu bibliotēkā - no 22. līdz 25.janvārim, Stāmerienas pagasta bibliotēkā - no 29.janvāra līdz 1.februārim un Gulbenes novada bibliotēkā - no 5. līdz 8.februārim.

"Aicinām ikvienu novadnieku ierakstīt savu vēstījumu, novēlējumu, pārdomas Tautas Saimes grāmatā Latvijas valstij jubilejā!" aicina S.Jurkāne.

Tautas Saimes grāmata ir uzsākusi savu ceļu 2017.gada 20.aprīlī ar iedziedāšanu Rīgā un turpina to pa Latvijas novadiem.

"Novēlējumus raksta gan seniori, gan skolēni, ģimenes un individuāli cilvēki, iestāžu kolektīvi un biedrības. Novēlējumi izteikti arī dzejā, zīmējumos un papildināti ar fotogrāfijām. Ieraksta mērķis vēlējums Latvijai, sapnis par Latviju, spilgtas vēsturisko atmiņu rindas no kopējās 100 gadu vēstures. Piemēram, Andris Siliņš, 67.g, raksta tā: “Armijā biju rakstvedis, tāpēc man nebija jāskrien ar šauteni. Lai nevienam latvietim dzīvē nebūtu rokā jāņem ierocis un jāpaceļ pret citu cilvēku!”," stāsta S.Jurkāne.

2018. gada septembrī grāmata atkal atgriezīsies Rīgā, lai nonāktu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Grāmatas ceļam var sekot līdzi mājas lapā https://www.biedribarasa.lv/latvijai-100/projekts-tautas-saimes-gramata/