Aicina svinēt arī pagalmos

Gulbenes māju vecākie (dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas) 11.jūlijā sapulcējās novada domē, lai pārrunātu aktualitātes saistībā ar gaidāmajām Novadnieku dienām. No apmēram 80 māju vecākajiem ieradušies bija vairāk nekā puse.

Svētku pasākumi – par brīvu

Uz Novadnieku dienām, kas Gulbenē notiks no 27. līdz 30.jūlijam un saplūdīs ar tradicionālajiem Pilsētas un Novada svētkiem, tiek gaidīti ciemiņi – novadnieki no dažādām Latvijas malām un tālienes -, tāpēc ir pašsaprotami, ka pilsēta ir jāsapoš īpaši labi un jākopj sevī viesmīlības jūtas. Tas attiecināms ne tikai uz pašvaldību, bet arī uz ikvienu Gulbenes iedzīvotāju. “Lai tie, kuri atbrauc ciemos, kuri varbūt ilgi te nav bijuši, priecājas par to, cik skaista ir mūsu pilsēta. Mēs paši ikdienā varbūt to nenovērtējam. Taču Gulbene patiešām ir skaista un dzīva,” uzsvēra novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākā konsultante kultūras jomā Edīte Siļķēna.

Viņa iepazīstināja māju vecākos ar Novadnieku dienu programmu. Viņa uzsvēra - novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš ir noteicis, ka koncertus, balles, izstādes un citus pasākumus, kas Gulbenē būs svētku programmā, ikviens varēs apmeklēt par brīvu. Vienīgais izņēmums – piepūšamās atrakcijas bērniem būs par maksu. Šāds lēmums pieņemts bērnu drošības dēļ, jo maksa mudinās sekot līdzi tam, cik bērnu konkrētajā brīdī izmanto atrakciju un cik ilgi to dara.

Ja būs lietus? Ja vietu skaits – ierobežots?

Mājas vecākie pauda izbrīnu par to, ka piepūšamās atrakcijas bērniem būs par maksu. Esot dzirdēts, ka pašvaldība atradusi tādu uzņēmēju, kurš gatavs bērniem svētkos dāvināt šo atrakciju izmantošanu par velti.



Izskanēja jautājums, kas lietus gadījumā notiks ar dokumentālās filmas “Dzimuši Gulbenē. Radīti skatuvei” pirmizrādi, kas paredzēta 27.jūlijā pulksten 21.00 Gulbenes kultūras centra iekšpagalmā. E.Siļķēna pauda optimismu un teica, ka lietus netiek plānots. Taču, protams, ja līšot, pasākuma norise būšot jāpārceļ uz telpām.

Bija arī jautājums par to, ka visi interesenti noteikti nevarēs 29.jūlijā pulksten 18.00 iekļūt Gulbenes kultūras centrā uz paredzēto Ādolfa Alunāna lugas “Mūsu kauss” izrādi ar novadnieku Jura Zeibārta, Zinta Borodkina, Druvja Brenča, Agneses Strautiņas (visi agrāk darbojušies Gulbenes Tautas teātrī), Ulda Anžes (Nacionālais teātris) un citu aktieru piedalīšanos. E.Siļķēna paskaidroja, ka izrādes norise tiks translēta interneta tiešraidē un būs vienlaikus uz lielā ekrāna skatāma vasaras dārzā kultūras centra iekšpagalmā. Viņa piebilda, ka internetā translēta tiks un vasaras dārzā uz lielā ekrāna būs skatāma arī 28.jūlijā pulksten 10.00 kultūras centrā paredzētā konference “Gulbenes novads – punkts pasaules kartē vai lidlauks?”

Pagalmos – piknikot un kaimiņoties!

28.jūlijā, sākot no pulksten 22.00, Gulbenes iedzīvotāji ir aicināti svinēt savus Pagalma svētkus, pulcēties pie savām mājām, apsēsties pie ugunskura, cilvēciski parunāt savā starpā un izjust svētku garšu. Tas varētu radīt kopības sajūtu un vienreizēju tuvības un sirsnības atmosfēru. Šajā naktī paredzams, ka pilsētas ielās izbrauks zirgs Maksis (par godu Gulbenes kādreizējam čigānu baronam), kura pajūgā būs vijoles spēlētājs. Šis pajūgs, iespējams, piestās arī pagalmos, lai uzrunātu, dalītos svētku priekā.

E.Siļķēna saka – “pikniki un kaimiņošanās” pagalmos varētu notikt ne jau tikai vienu vakaru vien, bet katru vakaru Novadnieku dienu laikā. Viņa pauda, ka tā būtu iespēja izjust svētkus tiem, kuri varbūt lielākās aktivitātēs nemaz nepiedalīsies.

Novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste Laima Šmite-Ūdre uzsvēra, ka šo svētku noformējumā uzsvars tiek likts uz apļa formām. Viņa aicināja māju vecākos konsultēties un izmantot noformējuma veidošanā pie savām mājām apļa simbolu. Taču vairāki māju vecākie iebilda, ka pašvaldības neizdarības dēļ pilsētu uz svētkiem diemžēl rotāšot arī latvāņi. Vecgulbenes muižas apbūves tuvumā tie esot redzami šur un tur.



Novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš sniedza atbildi: “Tā ir pagājušo gadu neizdarība saistībā ar latvāņiem un graustu apkarošanas lietām Gulbenes pilsētā un novadā. Es esmu personīgi uzrunājis sev pazīstamu cilvēku, kurš aktīvi divus gadus strādā latvāņu apkarošanā Latvijā un dara to uz zinātniskiem pamatiem. Mēs saprotam, ka latvāņu sēklas dīgtspēju saglabā septiņus gadus, atrodoties zemē. Tas nozīmē, ka šo latvāņu vienu unikālo stādu ir jācīnās ilgtermiņā. Nākamgad mēs atvēlēsim līdzekļus un cīnīsimies.”

Vēl vairāki māju vecākie izteica kritiku par Nākotnes un Skolas ielu kvartālu iekšpagalmu un piebraucamo ceļu stāvokli, kā arī par lielgabarītu atkritumu un šķiroto atkritumu stihisku krāšanos, aicinot pašvaldību aktīvāk risināt šos jautājumus, jo arī tā ir svētku seja.