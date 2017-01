Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem mēdz būt dažādi attaisnojumi, lai nepiekristu ēkas renovācijai un energoefektivitātes paaugstināšanai.

Visbiežāk cilvēki ir bažīgi par savu personiskās finanšu situācijas stabilitāti un maksātspēju. Taču nereti sava loma ir arī aizspriedumiem.

Renovētajās mājās it kā dzīvokļos ar laiku parādoties pelējums. Šāds anonīms komentārs “Dzirksteles” portālā arī parādījās pie raksta par iecerēto, bet nenotikušo mājas renovāciju Gulbenē, Skolas ielā 1. Kāds tur izteicās, ka Stāķos renovētajā mājā “dzīvokļi no iekšpuses pelē”.

Tā kā Stāķos ir tikai viena renovēta daudzdzīvokļu māja - “Stāķi-16”, tās iedzīvotājiem ir skaidrs, ka runa ir par viņu dzīvesvietu. Mājas dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētāja Paula Leite-Berģe “Dzirkstelei” pauda, ka anonīmajā komentārā izteikums par Stāķos renovēto māju neatbilst patiesībai.

P.Leite-Berģe stāsta, ka vienā gadījumā mājas “Stāķi-16” vienā dzīvoklī mītošie reiz tika izteikuši aizdomas, ka, iespējams, iekštelpā notiek pelēšana, taču, izsaucot ekspertu un veicot apsekošanu, “tika konstatēts, ka dzīvokļa īpašnieka dzīvesveids ir svarīgs faktors, neatkarīgi no tā, vai māja ir vai nav renovēta”. Ja pēc renovācijas dzīvokļa ekspluatācija notiek nepareizi, piemēram, ja virtuvē nav tvaiku nosūcēja, ja nav nodrošināta gaisa cirkulācija telpās ar ventilācijas, vēdināšanas palīdzību, tad telpās uzkrājas mitrums un var rasties nepatīkamas sekas. Taču tam ne vienmēr ir tieša kopsakarība ar mājā notikušo renovāciju. Ir redzēti gadījumi, kad rodas pelējums dzīvokļos, un tas var būt dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, pamatu konstrukciju tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies, mitrinot būves apakšējo daļu, kā rezultātā notiek pamatu caursalšana, mitruma migrācija. Mitruma rašanās cēloņi var būt dažādi, tāpēc ir jāvērtē katrs gadījums atsevišķi. P.Leite-Berģe saka: “Ja cilvēkiem pastāsta, kā dzīvot renovētā ēkā, to izskaidro un izglīto, viņi to arī saprot un ņem vērā ieteikumus.”

18 dzīvokļu mājā “Stāķi-16” renovācija veikta par 154 075,97 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums bija 74 744,15 eiro. Aizdevuma izsniedzēja - “SEB banka”. Kredīta atmaksas termiņš - 15 gadi.

“Kredīta atmaksu par mājas renovāciju veicam kopš 2011.gada. Šogad mums tika pārskatīts līgums un procentu likme saskaņā ar “SEB bankas” aizdevuma nosacījumiem. Pamatojoties uz kredīta summas daļēju pirmstermiņa dzēšanu, samazinājām atlikušo kredīta atmaksas termiņu no desmit gadiem uz deviņiem. Maksāšanas ziņā dzīvokļu īpašnieki ir kārtīgi. Cilvēki ir sapratuši notiekošā vērtību. Ir bijis gadījums, kad kāds zaudēja darbu, tāpēc uz laiku ģimenē mazinājās maksātspēja. Kopīgi pārrunājām situāciju, vienojāmies, ka maksājumi pamazām tiks sakārtoti. Cilvēks atrada darbu un arī īstermiņā nokārtoja savas finanšu saistības, tagad maksājumus veic termiņā,” saka P.Leite-Berģe.

Ņemot vērā šīs daudzdzīvokļu mājas energoaudita un būves tehniskās apsekošanas laikā konstatētās problēmas, kā arī ieteikumus, projekta laikā veikta mājas ārsienu, cokola, aiļu, kāpņu telpu izvirzījumu siltināšana, lodžiju apdare un siltināšana, ēkas apmales remonts, lietusūdens noteku renovācija, jumta siltināšana, seguma uzklāšana, lūkas nomaiņa, logu un koplietošanas telpu durvju nomaiņa, siltumapgādes sistēmas kontūra tīrīšana, sistēmas papildināšana ar siltumnesēju, palaišana un atgaisošana. Siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas īstenošanas no standartizētā kopējā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas ir 52,4 procenti gadā. Apsaimniekošanas maksa ietver 0,23 eiro maksu par dzīvojamās platības kvadrātmetru un kredītu – 0,55 eiro par kvadrātmetru. Kopā tie ir 0,78 eiro par kvadrātmetru.