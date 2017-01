Apjomīgi izvests sniegs

Naktī uz trešdienu, 18.janvāri, Gulbenes ielu uzturētājs – SIA “Clean R” - izveda no pilsētas 65 kubikmetrus sniega.

Tādos apjomos sniegs no Gulbenes esot izvests pirmo reizi pēdējo trīs gadu laikā, piesaistot ielu uzturētāju. Piemēram, pagājušajā ziemā sniegs vispār gandrīz nemaz nav izvests. Izņēmums bija vienīgi autobusu pieturvietas. Sniegs, kuru no pilsētas izveda SIA “Clean R”, novietots tam speciāli paredzētā klajā vietā uz pašvaldības zemes Tilta ielā. “Dzirksteli” par to informē pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš.

Sniegs izvests no O.Klapaka ielas, no Rīgas ielas, no Ābeļu ielas, kā arī samazināti sniega daudzumi pie novada bibliotēkas ēkas. Nākamajās dienās sniega izvešanu nelielākos apmēros turpināja pilsētas Labiekārtošanas iestādes darbinieki.

G.Āboliņš norāda, ka daudzdzīvokļu māju stāvlaukumus iztīrīt joprojām ir problemātiski, jo tehnika netiek tiem klāt. Laukumus aizšķērso iedzīvotāju novietotās vieglās automašīnas.