Apmeklēs Eiropas Parlamentu un NATO mītni Briselē

Pēc Eiropas Parlamenta deputāta, bijušā aizsardzības ministra Arta Pabrika uzaicinājuma sportiskākie jaunsargi un viņu instruktori no visas Latvijas no 16. līdz 18. oktobrim apmeklēs Briseli un viesosies Eiropas Parlamentā, Eiropas Parlamenta apmeklētāju centrā «Parlamentarium», jaunajā Eiropas Vēstures muzejā un NATO pastāvīgajā pārstāvniecībā. Viņi iepazīsies ar šo institūciju darbu, funkcijām un to, kādas ir Latvijas deputātu iespējas ietekmēt Eiropas Parlamentā pieņemtos lēmumus, kā arī apskatīs Briseles vecpilsētu. Par to informē Eiropas Parlamenta deputāta palīdze Inga Tauriņa.



Uz Briseli dosies 2017. gada Baltijas karavīru sporta spēļu (vasaras un ziemas) medaļu ieguvēji individuālajās un komandas disciplīnās, tostarp arī Gustavs Galvans un jaunsardzes instruktore Lāsma Gabdulļina no Gulbenes novada.

"Pabriks šādā veidā vēlas pateikties jaunsargiem un viņu instruktoriem par ieguldījumu Jaunsardzes attīstībā un stiprināšanā, par viņu darbu nacionālo vērtību popularizēšanā un sociālās un pilsoniskās integrācijas veicināšanu. Šī jau ir kļuvusi par tradīciju, kad labākos Latvijas jaunsargus un viņu instruktorus aicinu apmeklēt Eiropas Parlamentu, lai paplašinātu viņu redzesloku, sniegtu papildu motivāciju mācīties un nākotnē, iespējams, iesaistīties Nacionālajos bruņotajos spēkos,” norāda I.Tauriņa.