ĀAAAARPRAAAAAAC...kā tik atklāti var paust atbalstu Cīrulim, akcentējot pauerliftingu kā novada sporta veidu Nr.1? Vienīgā biedrība novadā kuras pārstāvis ir pieķerts dopingā. Šī ir ņirgāšanās par citu sporta veidu pārstāvjiem. Kāpēc netika pieaicināti citi novada sportisti vai pārstāvji pārrunās un viedokļu apmaiņā par sporta attīstību un virzību novadā???? Ja netiks paplašināts komisijas sastāvs, viennozīmīgi skaidrs, ka sporta jomā gaidāmi skandāli. Jauniešus, skaidrs - Dzintars var pārstāvēt no skolas..Kur veterānu pārstāvis? Kur komandu sporta veidu pārstāvis? Kur entuziastu-pašdarbnieku pārstāvis? Un galu galā - kur realitāte, nevis beisbols?

Viss O.K., bet kāpēc šeit ir pārstāvēti 3 viena kluba pārstāvji?

Neizglītotajiem

Ja godīgi, es nebūtu pret, ka ir vairāk pārstāvju no šī kluba.

Ja ņem vērā to, ka Gulbenes K.S.P. uz doto brīdi ir vienīgais klubs Gulbenē, kas ir nostiprinājies Latvijā, kā arī nes Gulbenes vārdu ārpus Latvijas, es teiktu, ka viņi to ir pelnījuši.

pirms dienas, 2017.06.30 16:23