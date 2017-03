Ārvalstu tūrisma speciālisti Gulbenē apmeklēs bānīti

No 4. līdz 6. aprīlim Vidzemē viesosies tūrisma jomas speciālisti no citām Eiropas valstīm, lai iepazītos ar labās prakses piemēriem tūrisma galamērķu pārvaldībā. Ārvalstu eksperti viesosies Valmierā, Valmiermuižā, Cēsīs, Sietiņiezī, Ungurmuižā un arī Gulbenē, kur apmeklēs Gulbenes – Alūksnes bānīti. Par to informē Projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā Rūta Vasermane.



"Projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos (Destination SMEs)” ārvalstu partneriem no Francijas, Itālijas, Slovēnijas, Maltas, Īrijas un Somijas būs iespēja uzzināt vairāk par nacionālās un reģionālās politikas instrumentiem, kas veicina, uzņēmējdarbības konkurētspēju un eksporta jaudu tūrisma nozarē," stāsta R.Vasermane.



Vidzemes plānošanas reģions iepazīstinās partnerus ar iniciatīvām, kur veiksmīgi pārvaldītos tūrisma galamērķos stratēģiska tīklošanās un sadarbība rada konkurences priekšrocības tūrisma uzņēmumiem. "Projekta partneriem būs iespēja tikties ar vietējo projekta darba grupu - galamērķu uzņēmējiem un tūrisma stratēģiju izstrādātājiem, lai dalītos pieredzē un pārrunātu labo prakšu pārņemšanas iespējas," atklāj R.Vasermane.



Šis būs trešais mācību brauciens projektā “Destination SMEs”.