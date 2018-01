Atkal aktualizē tualetes problēmu

Kāda gulbeniete “Dzirkstelei” kārtējo reizi ir aktualizējusi jautājumu par tualeti Jaunatnes parkā.

“Vingrošanas nodarbībās, kas notiek virs veikala “Drogas”, stundas laikā saskaitīju, ka pie tualetes durvīm pienāca 30 cilvēki, un, tā kā tualete bija slēgta, visi nokārtojās turpat pie stūra - gan pieaugušie, gan mazi bērni, kurus uz tualeti nokārtot dabiskās vajadzības veda mammas. Kāpēc, ja tur ir tualete, tā ir ciet? Saprotu, ka tur zog tualetes papīru, demolē un tā tālāk - no tā neizvairīties. Varbūt ir iespējams tur kādu noalgot, kas skatās kārtību? Citādi tualete ir, bet jēgas no tās nav,” uzskata gulbeniete.

Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane skaidro, ka labierīcības Jaunatnes parkā ziemas periodā vienmēr ir bijušas slēgtas. Iemesls tam nav demolēšana vai nevarēšana nodrošināt dežurantu, bet gan tas, ka šī būve ir konteinertipa un līdz ar to nav apkurināma. Šīs labierīcības atkal būs atvērtas pavasarī.

Tuvākās labierīcības ir Gulbenes kultūras centrā un Gulbenes novada domē šo iestāžu darba laikā, kā arī sabiedriskā tualete Rīgas ielā 69a, kuras darba laiks: pirmdienās no pulksten 10.00 līdz 16.00, svētdienās - brīvdiena, sestdienās no pulksten 9.00 līdz 15.00, pārējās dienās no pulksten 9.00 līdz 16.00. Tualetes apmeklējums - 30 centi.