Atkal varēsim paslaukt naudu no nabagiem :))

To gf

Ja nesaproti neko no politikas, tad nemūldi lieku.



Sen tā visa slidotava (apgaismojums, liešana, tīrīšana) tiek sponsorēta no novadā strādājošo nodokļu maksātājiem. Visam tiek atvēlēts budžets gada sākumā, no kā daļa tiek sabāsta kabatās.

pirms 6 stundām, 2018.01.18 17:08