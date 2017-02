Balvu saņem arī Vecgulbenes muižas restorāns

Rīgas domes sēžu zālē 16.februārī tika pasniegtas konkursa „Latvijas Labākais tirgotājs 2016” galvenās un nomināciju balvas. Saskaņā ar novērtējumu balvas un atzinību saņēma uzņēmumi no Rīgas un arī citām Latvijas vietām, tostarp diplomu saņēma arī Gulbenes -SIA "A.S.I.M." Vecgulbenes muižas restorāns. Par to informē Latvijas Tirgotāju asociācijas projektu vadītāja Jolanta Nagle.

"Konkursa piedalījās aptiekas, degvielas uzpildes stacijas, viesnīcas un viesu nami, lauku tūrisma objekti, veikali, specializētie veikali, tirdzniecības centri, ražotnes–veikali, ēdināšanas uzņēmumi – bistro, kafejnīcas–picērijas, kafejnīcas–konditorejas, kafejnīcas–veikali, kafejnīcas, krogi, restorāni un viesnīcu restorāni. Kopumā - aptuveni 200 uzņēmumi. Finālā no tiem tika izvirzīti 59, starp kuriem 15 ir tirdzniecības uzņēmumi, 24 ēdināšanas uzņēmumi, 15 aptiekas, 3 viesu mājas un viesnīcas un 2 degvielas uzpildes stacijas. No Rīgas ir 16 un pārējie - 43 no Latvijas novadiem. Atkarībā no saņemto punktu skaita par uzvarētājiem atzīti 38 uzņēmumi, laureāta diplomus izpelnījās 14 un vienam uzņēmumam piešķirts dalībnieka diploms. Savukārt konkursa galvenās balvas saņēmēji – 6," stāsta J.Nagle.

Viņa stāsta, ka konkurss–skate “Latvijas Labākais tirgotājs” tiek rīkots jau 20.gadu.



"Konkurss ir nekomerciāls un atklāts – tajā var piedalīties jebkurš Latvijas uzņēmums, kas darbojas nozarē. Visus šos gadus konkursu rīko sabiedriskas organizācijas – Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS). Šā konkursa–skates ietvaros eksperti izvērtējuši un noteikuši labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumus visā Latvijā," norāda J.Nagle.