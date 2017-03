jā!

Tā vajadzētu bez maz vai reizi mēnesī :))

Sieviešu acīs vērojams tāds kā apmulsums, tāds kā kautrīgums, it kā, viņuprāt, to nebūtu nopelnījušas. Bet Jūs to esat pelnījušas! Visas sievietes!

Par puišiem - īsti varoņi, jo - to ne visi spētu uz ielas pieiet klāt sievietei, kā svešinieks, un iedot rokās ziedus!

pirms 41 minutēm, 2017.03.09 11:53