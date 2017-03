Bērnus pret ērču encefalītu vakcinēs arī Gulbenes novadā

Par augsta riska teritorijām, kur bērni var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret ērču encefalītu, šogad atzīti 27 Latvijas novadi, tostarp arī Gulbenes novads, informē aģentūra "Leta".



Projekta "Atpazīsti ērču encefalītu" pārstāve Dace Plato stāsta, ka, salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad par augsta riska teritoriju atzīts arī Gulbenes novads, kur saslimstība ar ērču encefalītu ir sasniegusi 32 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.

Slimību profilakses un kontroles centrs norāda, ka valsts apmaksātā vakcinācija kopumā Latvijā paredzēta aptuveni 34 200 bērniem no gada līdz 18 gadu vecumam, kuru dzīvesvieta deklarēta ērču encefalīta endēmiskajās teritorijās.

Tāpat valsts apmaksāta vakcinācija pilnā apmērā paredzēta arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem visā Latvijas teritorijā neatkarīgi no dzīvesvietas.

Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācijai visā Latvijas teritorijā, kā arī bērnu vakcinācijai endēmiskajās teritorijās vecumā no 1 līdz 11 gadiem paredzēta vakcīna "Encepur Children", vecumā no 12 līdz 15 gadiem - vakcīna "TicoVac 0,25 ml", bet vecumā no 16 līdz 17 gadiem - vakcīna "Encepur Adult". Lai izveidotos noturīga imunitāte, bērnam jāsaņem trīs vakcīnas devas.

"Lai saņemtu valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu, bērna vecākiem jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un abpusēji jāvienojas par izdevīgāko vakcinācijas veikšanas laiku," skaidro D.Plato.

Viņa pavēstīja, ka endēmiskajos rajonos pērn valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu tika uzsākta 3506 bērniem no gada līdz 17 gadiem, kas ir par 422 bērniem vairāk nekā 2015.gadā, kad vakcinācija tika sākta 3084 bērniem, liecina SPKC dati.

Pērn Latvijā reģistrēti 230 saslimšanas gadījumi, kas ir par 61 gadījumu vairāk nekā 2015.gadā, kad saslima 169 cilvēki. Laikā no 2011. līdz 2015.gadam Latvijā vidēji gadā ar ērču encefalītu saslima 276 cilvēki.

Pagājušā gadā ērču aktivitāte pavasara pusē bija augstāka nekā 2015.gadā.



Visvairāk saslimšanas gadījumu ar ērču encefalītu pērn konstatēti Alsungas novadā - 115,8 uz 100 000 iedzīvotājiem. Augsta saslimstība novērota arī Pāvilostas novadā, Ventspils novadā, Kuldīgas novadā, Pārgaujas novadā un Dundagas novadā.