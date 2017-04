Bijušās Stradu skolas teritorijā - rosība

Bijušās Stradu skolas apkārtnē ir sākušies apjomīgi darbi. Vietējais uzņēmējs Edgars Piļka “Dzirkstelei” apstiprina, ka šo nekustamo īpašumu no pašvaldības izpērk pa daļām un ir iecerējis šeit veidot publiski pieejamu vietu. Kas tieši tur būs, to viņš pagaidām neatklāj, vien saka, ka vēlētos šā objekta veidošanā piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu.

Stradu pagasta pārvaldes vadītājs Juris Duļbinskis “Dzirkstelei” saka, ka patiešām iedzīvotājiem ir liela interese par “Stradiņos” notiekošo un to, kas tur taps, taču uzņēmējs to neizpaužot pat pagasta pārvaldei. Vien esot izteicies, ka viss notikšot pamazām, bez forsēšanas.

Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem E.Piļka pirkuma līgumu ar Gulbenes novada domi par nekustamā īpašuma “Stradiņi” pirkšanu ir parakstījis 9.janvārī. 30.marta novada domes sēdē tika izskatīts un akceptēts E.Piļkas lūgums nodot “Stradiņus” apakšnomā SIA “Sendija”, kuras īpašnieks ir viņš pats.



Tā kā jaunais īpašnieks vēl nav pilnībā ar pašvaldību norēķinājies par “Stradiņu” iegādi (to izdarīs trīs gadu laikā), viņam šā īpašuma nodošana apakšnomā ir jāskaņo ar pašvaldību. No domes sēdes lēmuma izriet, ka SIA “Sendija” nomās no E.Piļkas visu īpašumu “Stradiņi” kopumā.

SIA “Sendija” ir Stradu pagasta uzņēmums. Saskaņā ar “Lursoft” datiem tā pamatnodarbošanās ir kokapstrāde.



Jau vēstīts, ka “Stradiņus” pašvaldībai ir izdevies pārdot tikai piektajā izsolē, pamazām samazinot sākotnējo izsoles cenu līdz 20 700 eiro. Pašā sākumā pašvaldība bija cerējusi pārdot šo īpašumu pat par 50 000 latu (pirms pārejas uz eiro).