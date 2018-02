“Brexit” dēļ palielinās risks masveidā atcelt lidojumus

Pēc aptuveni gada Lielbritānija būs izstājusies no Eiropas Savienības, taču joprojām nav skaidrības par to, kā gaidāmais “Brexit” ietekmēs avionozari un pasažierus. Šobrīd joprojām ir spēkā ES regula 261/2004, kas aizsargā aviopasažierus pret atceltiem, aizkavētiem vai virspārdotiem lidojumiem, taču, līdz ar izstāšanos no Eiropas Savienības 2019. gada martā visas tiesības vairs nebūs piemērojamas ES iedzīvotājiem, kuri ceļo no un uz Lielbritāniju. Līdzīgi kā ar citiem ES noteikumiem, arī šis regulējums vairs nebūs spēkā, kā rezultātā Eiropas un tostarp Latvijas pasažieriem nebūs iespēja saņemt kompensācijas par Lielbritānijas aviokompāniju radītajiem zaudējumiem.

Ir pagājis gads kopš publiskajā telpā parādījās pirmā informācija par sekām, ar kurām var nākties saskarties ES aviopasažieriem, stājoties spēkā “Brexit”. Lai arī ir izskanējušas neskaitāmas spekulācijas par ļaunāko iespējamo scenāriju pēc 2019. gada marta, aviokompānijas joprojām nav saņēmušas alternatīvu risinājumu konkrētajai situācijai. Jaunākie dati liecina, ka Lielbritānijā šobrīd dzīvo un strādā aptuveni 100 000 latviešu, tādēļ “Brexit” iznākums nopietni ietekmēs vēl lielāku skaitu cilvēku gan Latvijā, gan Lielbritānijā.

Nespējot sagaidīt varasiestāžu lēmumu, daļa Lielbritānijas lidsabiedrību jau sākušas rīkoties. EasyJet ir atvēruši jaunu galveno biroju Austrijā, bet Ryanair pieteikusies Lielbritānijas aviācijas licencei, kas tai ļautu turpināt veikt lidojumus uz un no Lielbritānijas neatkarīgi no “Brexit” sarunu iznākuma. Tajā pašā laikā citas aviokompānijas savās mājaslapās izvieto brīdinājumus par iespējamām izmaiņām biļešu rezervācijās pēc “Brexit” – gadījumā, ja ES un Lielbritānija nepanāks vienošanos, pastāv risks, ka masveidā tiks atcelti lidojumi, jo Lielbritānijas lidsabiedrībām vairs nebūs bezmaksas pieeja komercpakalpojumu sniegšanai ES valstīs.

Šī brīža liberālais aviācijas tirgus ir viens no galvenajiem faktoriem, kas veicinājis tādu zemo cenu aviokompāniju, kā Easyjet un Ryanair straujo attīstību. Šobrīd britu lidsabiedrības saskaras ar nopietnu risku zaudēt brīvo piekļuvi šim strauji augošajam tirgum. Aviokompānijas nav vienīgās, kam būtu jārīkojas, kamēr vēl nav par vēlu. ES iedzīvotājiem šis ir pēdējais brīdis, lai iegūtu kompensācijas par britu aviokompāniju atceltiem, aizkavētiem vai virspārdotiem lidojumiem, jo pastāv iespēja, ka pēc “Brexit” kompensācijas pieprasīt nebūs iespējams,” norāda lidojumu kompensāciju pieprasījumu uzņēmuma Skycop izpilddirektors Marius Stonkus.

Balstoties uz Lielbritānijas likumdošanu, pasažieri var pieprasīt kompensācijas no 250 līdz 600 eiro apmērā par atceltajiem, aizkavētajiem un virspārdotiem lidojumiem, kas notikuši kopš 2012. gada.

Saskaņā ar mūsu aprēķiniem, lidojumu kompensāciju pieprasījumu kopējais apjoms Lielbritānijā sasniedz aptuveni miljardu eiro gadā. Ņemot vērā, ka vien 5% no visām kompensācijām tiek pieprasītas aviokompānijām, neizmaksāto kompensāciju apjoms būtu mērāms 5,7 miljardu eiro apmērā. Ja Lielbritānijas valdība nenāks klajā ar līdzvērtīgu patērētāju aizsardzības plānu, tad ES pasažieri jau drīzumā varētu zaudēt iespēju atgūt savu naudu,” skaidro M.Stonkus.

