Ceļu satiksmes drošības padome: ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo un cietušo skaits samazinājies

17 gadu laikā satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits uz Latvijas ceļiem samazinājies četras reizes - no 635 bojāgājušajiem 2000. gadā līdz 136 pērn. 2017.gadā sasniegts līdz šim zemākais bojāgājušo skaits, tā trešdien, 31. janvārī informēja Ceļu satiksmes drošības padome.

Ceļu satiksmes drošības padomes sēdi sasauca satiksmes ministrs Uldis Augulis, lai izvērtētu 2017.gada ceļu satiksmes drošības statistiku un plānotos pasākumus ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Padomes sēdē šodien piedalījās Satiksmes ministrijas (SM) un Iekšlietu ministrijas (IeM) vadošās amatpersonas, padotības iestāžu pārstāvji un sadarbības partneri.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis: “Lai arī statistika ceļu satiksmes drošības jomā pērn ir uzlabojusies, mums jāturpina aktīvi darbs. Tāpēc šogad satiksmes drošībā vislielākā vērība būs pievērsta mazaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku– gājēju un riteņbraucēju - aizsardzībai un izglītošanai. Atbildīgie dienesti īstenos arī spēcīgas un redzamas informatīvas kampaņas. Esmu pārliecināts, ka ikvienam no mums vai nu kā pasažierim, transportlīdzekļa vadītājam vai gājējam nevajadzētu vienaldzīgi palikt vērotāja lomā, kad sastopamies ar situācijām, kad kāds brauc agresīvi vai lieto mobilo tālruni pie stūres un tikai nejaušība glābj no ceļu satiksmes negadījuma. Mums visiem aktīvi jāveido sabiedrībā viedoklis - par to, kas ir bīstami, un iespēju robežās jācenšas novērst situācijas, kas var beigties ar traģiskiem negadījumiem”.

Atsaucoties uz apkopoto ceļu satiksmes drošības statistiku, Valsts policijas (VP) Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis norādīja, ka ceļu satiksmes negadījumos smagi cietušo skaits pērn samazinājies par 6,6%, t.i. no 530 cietušajiem 2016.gadā uz 495 cietušajiem 2017.gadā. Tajā pašā laikā pērn visvairāk cilvēki bojā gāja negadījumos, kuros transportlīdzeklis notrieca gājēju. Minētajā ceļu satiksmes negadījuma veidā pērn gāja bojā 37,5% no kopējā bojāgājušo skaita jeb 51 gājējs. Tāpēc viena no aktuālākajām prioritātēm 2018.gadā būs drošības un izglītošanas pasākumi mazaizsargātiem satiksmes dalībniekiem – gājējiem (īpaši bērniem). Diemžēl tieši neapmierinoši aprīkotas gājēju pārejas ir izaicinājums satiksmes drošībai.



2018.gada būtiska uzmanība tiks pievērsta satiksmes uzraudzībai, fokusējoties uz raksturīgajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē – ātruma pārsniegšana, tālruņa/viedierīču lietošana transporta līdzekļa vadīšanas laikā, braukšanas joslu pareiza izvēle u.c. Sanāksmes dalībnieki diskutēja par šā brīža soda apmēru vadītājiem, kas pieķerti lietojot mobilos tālruņus pie auto stūres un vienojās par to, ka nepieciešams operatīvāk virzīt sagatavotos grozījumus likumdošanā, rosinot bargākus sodus par mobilā telefona lietošanu auto vadīšanas laikā.

Arī Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) šogad ieplānojusi uzsākt informatīvu kampaņu, izglītojot un atgādinot autovadītājiem: “NEPĀRVĒRTĒ SAVAS SPĒJAS nogurumā, reibumā, lietojot mobilās ierīces un braucot pie auto/moto stūres”.

Tāpat 2018.gadā ieplānots realizēt inovatīvu ideju - “Mobilais saskaņotais paziņojums”, kas paredz, ka izmantojot telefonaplikāciju, iesaistītās puses varēs no mobilajiem tālruņiem paziņot un vienoties par ceļu satiksmes negadījumu.

Savukārt Ceļu satiksmes drošības padomes domnīca darbības ietvaros plānots uzsākt izpēti par vidējā ātruma kontroles sistēmas izveidi. Pašreiz izstrādātas arī vadlīnijas automatizētu transportlīdzekļu testēšanai, kas nosaka pamata prasības automatizētu transporta līdzekļu testēšanai publiski pieejamos ceļos Latvijā.

Tāpat padomē tika lemts par 2018.gadā ieplānoto OCTA līdzekļu ieņēmumu novirzīšanu SM un IeM plānotajiem projektiem ceļu satiksmes drošības uzlabošanai.

Uzziņa: Ceļu satiksmes drošības padome ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt vienotas valsts politikas izstrādi un īstenošanu autoceļu jomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un laikus atjaunotu autoceļu tīklu valstī.