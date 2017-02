Cēsīs notiek Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes pārskata sanāksme

Kopējā darba sanāksmē Cēsīs 31.janvārī tikās Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vadība, Vidzemes reģiona policijas iecirkņu priekšnieki, nodaļu priekšnieki. Kā viesi sanāksmē piedalījās Latvijas Republikas Vidzemes tiesas apgabala prokurors Boriss Sandlers un Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās Kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs.

Sanāksmes mērķis - aizvadītā, 2016.gada darba rezultātu analīze un sasniedzamie uzdevumi 2017.gadā. Kā atzina Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Imants Mitrošenko 2016.gadā Valsts policijā ir ieviesta jauna atlīdzības sistēma, uzsākta kriminālprocesu pirmstiesas izmeklēšanas funkcijas nodošana kriminālpolicijas struktūrvienībām. Pārvaldes priekšnieks aicināja pārdomāt paveikto un plānoto ne tikai jautājumā par Valsts policijas darba rezultātiem, bet katra individuālo ieguldījumu policijas tēla veidošanā un policijas prestižu sabiedrībā, jo apzināmies, ka „policija ir sabiedrības spogulis”.

Kārtības policijas biroja priekšnieks Nikolajs Tkačs, analizējot Kārtības policijas biroja darbu, norādīja uz paveikto Prevencijas jomā. Viens no prevencijas mērķiem ir risku novēršana, lai iedzīvotāji nenostātos uz noziedzības ceļa, kā nekļūt par nozieguma upuri. Aizvadītajā gadā tik organizēti un novadīti 762 pasākumi. Piemēram, sarunu festivālā „Lampa” izskanēja diskusijas par policista profesiju, tika organizēti pasākumi policijas klasēs un sevišķa uzmanība bija veltīta bērnu sociālās aprūpes iestādēm, kurās ar audzēkņiem tika runāts par dažāda veida atkarībām. Sadarbībā ar pašvaldībām tika izstrādāta brošūra „Lai nekļūtu par krāpniecības upuri, noskaidro, kā rīkoties”, kurā iekļauta informācija par to, kā atpazīt krāpnieku no dažādu dienestu darbiniekiem, kuri apmeklē iedzīvotāju dzīvesvietas, pildot savus darba pienākumus.

No katra iecirkņa inspektora un Patruļpolicijas nodaļas darbinieka, kas ikdienā ir vistiešākajā saskarē ar iedzīvotājiem, lielā mērā ir atkarīgs, vai tiks laikus pamanīti un novērsti riski, kas veicina iedzīvotājus nostāties uz noziedzības ceļa un tieši viņu rokās ir dotas iespējas laikus brīdināt un novērst noziegumu, ar savu klātbūtni un aktīvu rīcību novēršot vēlmi izdarīt noziedzīgu nodarījumu.

Saskaņā ar Informācijas centra (IeM IC) statistikas datiem 2016.gadā valstī reģistrēti 45639 noziedzīgi nodarījumi, to skaits salīdzinājumā ar 2015.gadu ir samazinājies par 1767 vai 3,7%. Savukārt Vidzemes reģionā 2016.gadā 3982 (2015.g-4482), īpatsvars no Latvijā kopējā reģistrēto noziegumu skaita -Vidzemē 8,7%.

Satiksmes uzraudzības jomā 2016.gadā reģistrēti 1321 ceļu satiksmes negadījumi (2015.g – 1244). Vidzemes reģionā vērojams būtisks samazinājums bojā gājušo skaits ceļu satiksmes negadījumos, 2016.gadā tie ir 25 (2015.g – 36).

Pagaidu aizsardzība pret vardarbību 2016.gadā Valsts policijas amatpersonas pieņēma 189 lēmumus par nošķiršanu, no tiem Vidzemes reģionā pieņemti 79 lēmumi.

Vidzemes reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja priekšnieks Raimonds Kronbergs, analizējot aizvadītā gada darba rezultātus secina, ka pieaudzis akcīzes preču nelegālās aprites gadījumu skaits. Pērn uzsākti 42 kriminālprocesi, kas ir par 8 gadījumiem vairāk nekā 2015.gadā, kā arī reģistrēti 47 noziedzīgi nodarījumi, toties 2015.gadā tie bija 42. Sastādīti 274 administratīvo pārkāpumu protokoli, kas ir par 83 protokoliem vairāk nekā 2015.gadā. Kopumā izņemtas 1832435 cigaretes, kas ir par 1146141 vairāk nekā 2015.gadā, 12,78 kilogrami tabakas, 11761,836 litri alkohola (par 9166,506 litri vairāk nekā 2015.g) un 10108 litri degvielas.

Nozīmīgs ieguldījums veikts arī noziedzības mazināšanā, jo 2016.gadā VP Vidzemes reģiona apkalpojamā teritorijā pārtrauktas 26 noziedzīgu grupu darbības, no kurām 8 bija organizētas noziedzīgās grupas. Par dažādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizturētas 812 personas, kas ir par 78 personām vairāk nekā 2015.gadā.

Galvenais, kas uztrauc iedzīvotājus ir sabiedriskā drošība un kārtība. Iedzīvotājiem no policijas ir tiesības prasīt, lai viņi uz ielas, savās mājās, atpūtā un ikdienas darbā justos droši un būtu pārliecināti, ka nepieciešamības gadījumā saņems kvalitatīvu palīdzību. Policija ir pienākums nodrošināt adekvātu pakalpojumu un šo drošības sajūtu iedzīvotājiem sniegt.