CSDD turpina bezmaksas ziemas drošas braukšanas konsultācijas Valmierā

Ņemot vērā cilvēku interesi un atbilstošus laika apstākļus, Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) sadarbībā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju (LTAB) turpina ikvienam autovadītājam piedāvāt bezmaksas drošas ziemas braukšanas konsultācijas Valmierā, Kocēnu novada Zilākalna autotrasē.

Šobrīd plānotie papildus grupu nodarbību laiki Valmierā:

Ceturtdien, 8.februārī, plkst. 10:00, 12:00, 14:00 un 16:00

Piektdien, 9.februārī, plkst. 10:00, 12:00, 14:00 un 16:00

Sestdien, 10.februārī plkst. 10:00, 12:00, 14:00 un 16:00

Nodarbību ilgums: 90 minūtes.

Nosacījumi: nodarbībā drīkst piedalīties jebkurš autovadītājs ar savu transportlīdzekli, kurš aprīkots ar ziemas riepām, kuram ir derīga tehniskā apskate un obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Vēlams uz nodarbību ierasties ērtos, braukšanai atbilstošos apavos un siltā apģērbā.

odarbību dalībniekiem tiks skaidroti drošas braukšanas pamati, veidota izpratne par bremzēšanas ceļa garumu, tā ietekmējošiem faktoriem ziemas apstākļos, par šķēršļu apbraukšanu un par to, kā izvairīties no sadursmes, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. Tāpat interesentiem individuāli tiks sniegts skaidrojums par auto riepu stāvokli un to izvēli atbilstoši ikdienas braukšanas stilam.

Svarīgi! Gadījumā, ja kāds autovadītājs netiek uz iepriekš pieteiktu nodarbību, lūgums sniegt informāciju uz iepriekš norādīto tālruni, lai varētu operatīvi piedāvāt vietu citiem braukt gribētājiem.

Visa informācija par drošas braukšanas apmācībām tiks sniegta www.csdd.lv kā arī sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/csddlatvia/ , https://twitter.com/CSDD_LV