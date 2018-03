CSDD veic eksperimentālu kinoseansu un izaicina: “Kurš stiprāks – tu vai nogurums?”

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) veikusi Latvijā unikālu sociālo eksperimentu, ar slēpto kameru fiksējot kinomīļu reakcijas eksperimentāla seansa laikā. Aicinot ikvienu aizdomāties un pārbaudīt savas prasmes, radīts arī virtuāls testa brauciens “Kurš stiprāks – tu vai nogurums?”.

Eksperiments sadarbībā ar kinoprojektu “Kino Kults” norisinājās sociālās kampaņas “Apstājies, pirms atslēdzies!” ietvaros ar mērķi uzskatāmi parādīt, ka nogurums attiecas uz ikvienu no mums, ne tikai autovadītājiem. Skatītāji tika aicināti uz ekskluzīvu filmu “Ceļš”, kurā, kā izrādījās, 40 minūšu garumā tika rādīts tumšs un vienmuļš ceļš no Rīgas līdz Iecavai. Seansa laikā skatītāji cīnījās ar nogurumu, knapi spējot noturēt vaļā acis un ik pa brīdim piedzīvojot sekundes miegu. Aizmiegot kino, mēs tikai neredzam filmas beigas, bet, aizmiegot pie auto stūres, – tās tiešām ir beigas! Par to, kas notika kinozālē, skaties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=7X1IIWeEt-E

“Skatoties filmu pirmizrādes pasaules kinofestivālos, noguruma dēļ nereti gadās izlaist pāris subtitru rindiņu, uz brīdi pieverot acis. Tomēr aizmigšana kinoteātrī vai aizmigšana pie auto stūres ir divas nesalīdzināmas lietas. Pēc seansa, kad skatītājiem tika izskaidrots eksperiments, viņi dalījās savā pieredzē cīņā ar nogurumu. Mums ir gandarījums, ka ar vienu kinoseansu esam likuši kaut nelielai sabiedrības daļai aizdomāties par nogurumu ceļu satiksmē,” stāsta kinoprojekta “Kino Kults” pārstāvji Sergejs Timoņins un Sergejs Musatovs, aicinot ikvienu būt modram ne tikai pie auto stūres.

Savukārt, lai ikvienam būtu iespēja pārbaudīt savu spēju atpazīt un uzveikt miegainību, CSDD sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrību ERGO radījusi izglītojošu testu “Kurš stiprāks – tu vai nogurums?”.

“Noguruma dēļ jebkuru darbību, lai arī cik tā vienkārša būtu, neizdodas veikt ar tādu pašu precizitāti kā esot mundram un enerģijas pilnam. Arī mūsu pieredze, izskatot apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus, rāda, ka ik gadu ir neskaitāmas situācijas un negadījumi uz ceļa, kuri nav racionāli izskaidrojami. Dzīves steidzīgais ritms un pārslodze nereti noved pie tā, ka cilvēki neaizdomājas par iespējamām noguruma radītām sekām, kas var rasties, sēžoties pie auto stūres. Esam gandarīti jau vairāku gadu garumā kopīgi ar CSDD īstenot izglītojošus pasākumus, kas liek autovadītājiem aizdomāties par savu un citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Ceram, ka ERGO un CSDD kopīgi izstrādātais tests liks ne tikai autovadītājiem vairāk pievērst uzmanību savai noguruma pakāpei, bet arī sniegs vērtīgus padomus par to, kā rīkoties dažādās situācijās, kad jūtams nogurums,” stāsta apdrošināšanas sabiedrības ERGO valdes locekle Ingrīda Ķirse.

Sākot testu, ir iespēja izvēlēties vienu no trim dažādiem maršrutiem: ar draugiem no festivāla, ar bērniem pie omes vai uz mājām no komandējuma. Katrā no tiem ir astoņi jautājumi, uz kuriem atbildot tiek saņemti punkti un izglītojošs komentārs. Pēc testa aizpildīšanas un punktu apkopojuma tiek paziņots rezultāts ar novērtējumu. Dodies nelielā testa braucienā vietnē www.neatsledzies.lv un noskaidro, vai māki ceļā atpazīt miegainības pazīmes un zini, kā rīkoties, lai neatslēgtos pie stūres!

Piedāvājam iespēju noskatīties arī eksperimentālo filmu “Ceļš” pilnā garumā, ko kino vēroja eksperimenta dalībnieki, nenojaušot, ka tiek filmēti https://www.youtube.com/watch?v=s0TwyBri0Uc

Ja tevi sāk pārņemt nogurums, atceries – miegu neaizstās nekas!

Uzliec modinātāju, lai tas skan pēc 20 minūtēm, un paguli spēka snaudu.

Svarīgi – ja guļot pārsniegsi 20 minūtes, sāksies dziļā miega fāze, pēc kuras jutīsies vēl vairāk neizgulējies.

Pirms spēka snaudas ieteicams iedzert kafiju – kofeīns sāks iedarbību pēc 20 minūtēm.

Ņem vērā – spēka snaudu iespējams trenēt tāpat kā transportlīdzekļa vadīšanas prasmes.

Atceries – ilgtermiņā cīņā pret nogurumu līdzēs miega higiēnas pamatprincipu ievērošana!

Ceļu satiksmes drošības kampaņu “Apstājies, pirms atslēdzies!” organizē CSDD, to atbalsta apdrošināšanas sabiedrība ERGO un Latvijā lielākais degvielas mazumtirdzniecības uzņēmums “Circle K”, sadarbības partneri – SIA “Domenikss” un kinoprojekts “Kino Kults”. Kampaņa tiek finansēta no OCTA līdzekļiem.

*CSDD pētījums tika veikts sadarbībā ar RSU un Miega slimību centru. Ar pētījuma rezultātiem, kā arī kampaņas materiāliem iespējams iepazīties CSDD mājaslapā https://www.csdd.lv/socialas-kampanas/kampana-apstajies-pirms-atsledzies