Diskutē par pārvaldnieku slodzēm

Pirms gandrīz trīs mēnešiem Gulbenes novada pašvaldībā tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija sagatavot priekšlikumus pagastu un pilsētas pārvaldes iespējamajai optimizācijai.



“Kopš nomainījās novada domes priekšsēdētājs un par to kļuva Normunds Audzišs (29.martā – red.), mēs vairs neesam sanākuši kopā šajā darba grupā,” stāsta vietējā deputāte Guna Pūcīte, kura ir iekļauta minētās darba grupas sastāvā. Viņa atgādina, ka priekšlikumu izstrādes termiņš darba grupai būs jūnijā.

Svaigākā atziņa, kas izlobīta savstarpējās diskusijās, esot par to, ka tomēr netiek plānots samazināt vai atlaist kādu pārvaldes vadītāju. Tā ka šādas bažas ir nepamatotas, jo par to līdz šim darba grupā nemaz neesot bijusi runa. Toties esot diskutēts par pārvaldnieku darba slodzēm, to pārskatīšanu un papildu pienākumu uzticēšanu.



“Mums visos pagastos par pārvaldniekiem strādā vīrieši. Viņi papildus var uzņemties arī saimnieciskos darbus. Tas nozīmē, ka pārvaldnieks ar nepilnu slodzi var papildus veikt savā darbalaikā vēl citus uzticētos pienākumus,” prāto G.Pūcīte.



Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs Česlovs Barkovskis “Dzirkstelei” saka, ka viennozīmīgi pagastu pārvaldēs ir jādzīvo laikam līdzi un pārmaiņām ir jābūt. Tirzai un citiem pagastiem raksturīgi, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu nozari pārņem SIA “Gulbenes nami”. Līdz ar to viena atbildības joma pagasta pārvaldēm tiek noņemta. Galgauskas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kupcis šajā sakarā no komentāriem “Dzirkstelei” atturas - lai spriežot novada pašvaldības darba grupa.

Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītājs Ainārs Brezinskis “Dzirkstelei” uzsver, ka viņa pagastā situācija ir īpaša - šī ir vieta, kuru apmeklē tūristi, sevišķi vasarā. Līdz ar to daudz darba ir jāiegulda, lai pamanītu un laikus sakārtotu tūristu iecienītās vietas. Tas prasa pārdomāti organizēt darbu.



A.Brezinskis akcentē, ka lielu darbu prasa Stāmerienas pils apkārtnes kārtošana, uzturēšana 19 hektāru platībā. ”Ja dara, darba pietiek visu laiku, nav, kad rokas turēt, klēpī saliktas,” viņš saka.

“Es uzskatu, ka pārvaldnieks nevar būt darbinieks uz pusslodzi. Tas ir cilvēks, kuram jāpārzina sava teritorija, jādara savi darbi un jābūt pastāvīgā kontaktā ar vietējiem iedzīvotājiem. Jābūt sasniedzamam!” “Dzirkstelei” saka Beļavas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Rakstiņš.



Viņš uzsver, ka arī tagad pārvaldnieki pilda daudzus pienākumus, kurus, iespējams, būtu jāveic novada domes vadībai. Piemēram, jāsveic pašvaldības iedzīvotāji-ilgdzīvotāji apaļās dzīves jubilejās, kā to paredz pašvaldības saistošie noteikumi.



A.Rakstiņš uzsver – pārvaldnieku slodžu jautājums, protams, ir diskutējams, ja runa ir par mazajiem pagastiem, bet gan jau nebūs tik traki, jo pārvaldnieka pienākumu klāstu var papildināt. Tomēr nav izslēgts, ka tiks atlaisti kādi citi darbinieki pagasta pārvaldē.



“Pagasti novadā patiešām ir atšķirīgi lieluma ziņa. Dažs ir pat četrreiz mazāks,” saka A.Rakstiņš.

Rankas pagasta pārvaldes vadītājs Māris Jansons “Dzirkstelei” pauž: “Labi, ka slodzes pārskatīs. Mazajos pagastos ir mazāks darba apjoms? Varbūt. Vai var izmērīt pārvaldnieku slodžu lielumu atbilstoši pagasta lielumam? Nezinu. Lielajos pagastos gan ir skaidrs, ka pārvaldniekam paliek pilna slodze, jo darba apjoms nav mazs.”



Piebilstams, ka 22.februāra novada domes sēdē tika nolemts izveidot darba grupu, kuras uzdevums bija sagatavot priekšlikumus pilsētas un pagastu pārvalžu darbības optimizācijai saistībā ar iedzīvotāju skaita samazināšanos novadā un dažādām reformām, kuras iecerētas pašvaldībā.