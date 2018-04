Eiropas Padomes eksperti novērtējuši Latvijas tiesu sistēmas efektivitāti

Vakar, 23.aprīli, Tieslietu Padomes sēdes laikā prezentēts Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei (European Commission for the Effieciency of Justice, CEPEJ) izstrādātais novērtējums par Latvijas tiesu sistēmas darbību.

Pozitīvi tika vērtētas un atbalstītas jau īstenotās un iecerētās reformas, tāpat tika pozitīvi novērtēta tiesu teritoriālās reformas ietekme, jo, kā atzina eksperti, reforma padara sistēmu vieglāk saprotamu tiesu lietotājiem. CEPEJ ziņojuma prezentācijā eksperti atzīmēja, ka nav konstatēti īpaši problēmu aspekti attiecībā uz noslodzi un lietu izskatīšanas termiņiem.

Ziņojuma prezentācijā tika visaptveroši analizēta Latvijas tiesu sistēmas darbības efektivitāte un kvalitāte ar mērķi sniegt rekomendācijas turpmākajai tiesu sistēmas attīstībai Latvijā. Novērtējuma izstrāde ir noritējusi no 2017.gada februāra līdz 2018.gada februārim atbilstoši Tieslietu padomes apstiprinātajam ietvaram un pamatojoties uz CEPEJ metodoloģiju un instrumentiem.

Izstrādes gaitā CEPEJ eksperti no Itālijas, Somijas, Igaunijas, Īrijas, Nīderlandes, Šveices un Francijas, vairākkārtīgi apmeklēja Latviju, lai tiktos ar tiesu un citu iestāžu pārstāvjiem. CEPEJ ekspertiem sniegta plaša informācija attiecībā uz Latvijas tiesisko regulējumu, plānotajām reformām, nodrošināti statistikas dati, kas raksturo tiesu sistēmas darbību.

Lai palielinātu sabiedrības uzticību ārzemju eksperti ieteica pārskatīt jautājumus attiecībā tiesu budžetu veidošanu - tika izteikts ieteikums veidot uz rezultātiem orientētu un balstītu tiesu budžetu. Tāpat rekomendēts turpmāk izskatīt iespēju nodrošināt tiesnešu specializāciju.

Tieslietu padomei ir jābūt pārstāvētai diskusijā Saeimā par tiesu sistēmas finansējuma plānošanu, Tieslietu padomes priekšsēdētājam piedaloties klātienē. Arī turpmāk ir stiprināma padomes un tiesnešu pašpārvaldes institūciju kapacitāte, nodrošinot pietiekamu atbalstu, tostarp arī stiprinot analītisko kapacitāti.

Minētie un arī citi jautājumi tiek plaši apskatīti ziņojumā, sniedzot rekomendācijas. Rekomendāciju ieviešanas procesā un diskusijā par Latvijas tiesu sistēmas attīstību plānots turpināt sadarbību ar CEPEJ ekspertiem. Pilns ziņojuma teksts ir pieejams Tiesu administrācijas mājas lapā (projekts “Justīcija attīstībai”).