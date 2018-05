EP Eirobarometrs: gadu pirms Eiropas vēlēšanām par valsts ieguvumiem no dalības ES pārliecināti 70% Latvijas iedzīvotāju

Valsts dalība Eiropas Savienībā (ES) ir “laba lieta” - atbilstoši jaunākā EP Eirobarometra pētījuma rezultātiem Latvijā tā uzskata 52% iedzīvotāju (salīdzinājumam: 2017. gada martā - 45%, bet septembrī - 47%). Vidēji ES tā uzskata 60% respondentu, bet mūsu kaimiņvalstīs pat vairāk - Lietuvā 67% un Igaunijā 69% aptaujāto.

Tāpat EP Eirobarometra rezultāti liecina, ka vairums ES iedzīvotāju (67%) ir pārliecināti par viņu valsts ieguvumiem no dalības ES, un tas ir augstākais rādītājs kopš 1983. gada, kad šādu mērījumu Eiropas Savienībā veica pirmoreiz. Latvijā 70% iedzīvotāju uzskata, ka mūsu valsts dalība Eiropas Savienībā ir nesusi ieguvumus. Igaunijā tā vērtē 86% un Lietuvā 90% respondentu.

Zināšanas, plāni un iemesli balsošanai nākamajās Eiropas vēlēšanās 2019. gada maijā





Gandrīz trešā daļa (32%) ES respondentu jau šodien zina nākamo Eiropas vēlēšanu datumu 2019. gada maijā viņu valstī (periodā no 23.-26.maijam). Vidēji 50% ES valstu iedzīvotāju (neskaitot Lielbritāniju) atzīst, ka ir ieinteresēti pēc gada gaidāmajās Eiropas vēlēšanās, turklāt 15 ES valstīs tā atbildējuši vairums respondentu. No Baltijas valstīm Lietuvā - 52%, Igaunijā - 46% respondentu, bet Latvijā 32%.





Lūgti minēt galvenos iemeslus, kādēļ balsot ---> respondentu atbilžu TOP5 Latvijā un Eiropā:

1. Tas ir pilsoņu pienākums: LV 54%; ES 47%

2. Balsojot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, var panākt izmaiņas: LV 38%; ES 33%

3. Es jūtos, ka esmu ES pilsonis: LV 31%; ES 30%

4. Es sistemātiski piedalos vēlēšanās: LV 27%; ES 31%

5. Vēlas atbalstīt ES: LV 23%; ES 29%





Jāmin, ka iepriekšējas Eiropas Parlamenta vēlēšanās (2014. gada maijs) piedalījās 30,24% Latvijas iedzīvotāju. Latvija ir viena no 8 ES valstīm, kur vismaz puse no respondentiem atzīst, ka nepiedalījās vēlēšanās tehnisku vai personisku iemeslu dēļ. Latvijā to kā nebalsošanas iemeslu min 53% respondentu.





Ekonomika un izaugsme - prioritāte, par ko, mūsuprāt, jādiskutē pirms Eiropas vēlēšanām





Lūgti norādīt 6 jomas, par kurām pirmsvēlēšanu laikā nepieciešamas plašākās diskusijas, Latvijā 59% kā prioritāro vērtē ekonomiku un izaugsmi (ES 42%), bezdarba mazināšanu jauniešu vidū (LV 52%, ES 48%), ES pilsoņu sociālo aizsardzību (LV 35%, ES 32%), cīņu pret terorismu (LV 32%, ES 49%), drošību un aizsardzības politiku (LV 29%, ES 29% ), kā arī imigrāciju (LV 28%, ES 45%).





Par pētījumu: Pēc Eiropas Parlamenta pasūtījuma Eirobarometra pētījumu visās 28 ES dalībvalstīs no 2018. gada 11. līdz 22. aprīlim veica kompānija “Kantar Public”. Pētījumā piedalījās 27 601 ES iedzīvotājs, t.sk., no Latvijas 1012 respondenti. Izmantotā metodoloģija - tiešās intervijas (face-to-face).





Saites:

Faktu lapa par Latviju - latviešu valodā:

http://www.europarl.europa.eu/latvia/resource/static/files/import/pogas/eb892_fact_lv-lv-.pdf?CRC32=1850299604

Viss EP Eirobarometra pētījums (angļu valodā)

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20180523PVL00117/Eurobarometer-2018-Democracy-on-the-Move





Respondentu kopums - tie, kuri vēlēšanās neiedalās sistemātiski (13 027 no 27 601 Eirobarometra respondenta)