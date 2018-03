Esiet modri: krāpnieki izdomā arvien jaunas shēmas!

Šobrīd Latvijā daudzi uzņēmēji savās pastkastītēs atraduši dīvainas vēstules no Hamburgas. Arī Gulbenes uzņēmēja Sintija Jurjāne atnesa šādu vēstuli uz redakciju, brīdinot pārējos būt uzmanīgiem un neuzķerties uz šīm vēstulēm, lai nekļūtu par krāpniecības upuriem.



Aplūkojot vēstuli, pirmajā brīdī gan nekas neliecina, ka tas varētu kaut kā kaitēt, jo kompānija “EBN jeb European Business Number” aicina konkrēto saņēmēju apstiprināt sava PVN (VAT) numura pareizību. Tas ir jāapstiprina uz lapas, uz kuras jau ir iedrukāts saņēmēja nosaukums, juridiskā adrese un kontakttālrunis. Šī lapa it kā jāparaksta, jāievieto tukšajā aploksnē un jānosūta adresātam. Bet kā parasti āķis ir ar mazajiem burtiem rakstītajā tekstā virs ailes, kur tiek prasīts paraksts. Tajā saņēmējs it kā apliecina savu datu pareizību un piekrīt, ka vēl viena kompānija - “DAD GmbH”, kas tekstā nosaukta par “izdevēju”, ievietos jūsu datus mājaslapā “www.e-b.n.eu”, bet - par to jums būs jāmaksā 771 eiro katru gadu!

Var iebraukt parādos

Arī sociālajos tīklos izskanējuši brīdinājumi neuzķerties uz šiem krāpniekiem.



“Šodien jau divas reizes saskāros ar viltīgu un reizē elementāru shēmu, kā var iebraukt parādos. Viss sākās ar vēstuli pastā - plāna, brūna aploksne. Iekšā trīs lapas un tukša aploksne ar jau uzdrukātu adresātu - pasta kastīti kaut kur Hamburgā. Ideja vienkārša - no kādas datubāzes tiek paņemta publiski pieejama informācija par uzņēmumu, individuālā darba veicēju utt., kurš kļūs par šīs vēstules saņēmēju. Mani māc bažas par šīs afēras apmēriem, jo savām acīm šodien redzēju aptuveni 20 šādas aploksnes, kuras bija atsūtītas uz vienu adresi dažādām tur reģistrētām firmām un komersantiem. Esiet modri!” “Facebook.com” raksta Raivis Ābele.

Nav nekādas saistības

Jau 2017.gada vasarā Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā publicēts paziņojums, ka šīs vēstules ir krāpniecība un šim departamentam nav nekādas saistības ar Latvijas nodokļu administrācijas iestādēm. Šādi krāpniecības gadījumi esot novēroti arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, piemēram, Somijā un Vācijā.



“Aicinām būt piesardzīgiem, saņemot uzaicinājumu no “EBN-European Business Number Latvija” departamenta, kas it kā lūdz ieskaitīt zināmu naudas summu, lai uzņēmums tiktu iekļauts PVN reģistrā. Gadījumā, ja saņemat šādu vai līdzīgu piedāvājumu, aicinām tam neatsaukties, brīdināt arī savus sadarbības partnerus un informēt par to Valsts policijas darbiniekus,” brīdina Valsts ieņēmumu dienests.

Valsts policija informē, ka Vidzemes reģionā informācija par šādiem krāpniecības gadījumiem nav saņemta.



“Iesakām klausīt Valsts ieņēmumu dienesta aicinājumam un ziņot par šādiem gadījumiem. Policija nevar uzsākt attiecīgās informācijas pārbaudi, ja tam nav pamata. Ja ir radušās aizdomas par krāpniecību, tad viennozīmīgi par to ir jāziņo. Vēl iesakām kritiski izvērtēt jebkādu aicinājumu vai lūgumu pārskaitīt savus naudas līdzekļus nepazīstamām fiziskām vai juridiskām personām, īpaši brīžos, kad situācijas šķiet aizdomīgas,” uzsver Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.