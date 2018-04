Gads pirms Eiropas vēlēšanām: Latvijā notiks Jaunatnes līdzdalības pasākumi #BalsoTu

No 14.aprīļa līdz 24. maijam Eiropas Parlamenta birojs (EPB) Latvijā rīkos Jaunatnes līdzdalības pasākumus. Aicinām jauniešus dažādos Latvijas reģionos atraktīvi iesaistīties, gan attīstot prasmes paust viedokli, vienlaicīgi ieklausīties un argumentēt, gan praktiski īstenot pašu iniciatīvas. Vienojošā pasākumu mirkļbirka: #BalsoTu.





Jaunatnes līdzdalības pasākumu ciklu EPB aizsāka pērn, pirms trīs vēlēšanu maratona: pašvaldību vēlēšanām 2017, šogad oktobrī gaidāmajām 13. Saeimas vēlēšanām un jau pēc gada - Eiropas vēlēšanām #EE2019.





Marta Rībele, EPB Latvijā vadītāja: “Pārmaiņas ir iespējamas #BalsoTu! Jaunatnes līdzdalības pasākumu mērķis mudināt gūt pieredzi un izprast KĀPĒC?, PAR KO? un KĀ? balsot. Piedaloties vēlēšanās, izlemjam savu, Latvijas un Eiropas nākotni.”





Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars: “Vēlētāju līdzdalība ir jautājums, kas katrās vēlēšanās ir sabiedrības dienas kārtībā. Pirms vēlēšanām var novērot vēlmi prognozēt iespējamo vēlētāju līdzdalību, pēc vēlēšanām to apspriež un analizē. Uzskats, jo vairāk pilsoņu piedalās vēlēšanās, jo labāk, ir kļuvis par vēlēšanu aksiomu. Tomēr, manuprāt, uz vēlēšanām nedrīkstam attiecināt sportisko tēzi “galvenais ir piedalīties”. Ar to ir par maz. Latvijai un Eiropai mūsdienās ir vajadzīgi zinoši un līdzdomājoši vēlētāji, un šīs debates ir viens no instrumentiem, kas jaunajiem vēlētājiem var palīdzēt par tādiem kļūt.”





Jaunatnes līdzdalības pasākumi 2018:





I PASĀKUMS | #BalsoTu - KĀPĒC?





Sestdien, 14.aprīlī, no plkst. 14:00 līdz 15:00 Jelgavas Valsts ģimnāzijā (Lielā iela 2, Jelgavā) notiks debates “Kāpēc ir/nav svarīgi piedalīties vēlēšanās?” Debatētāju sniegumu vērtēs žūrija: Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars un EPB Latvijā vadītāja Marta Rībele.





II PASĀKUMS | #BalsoTu - KĀ?





Pirmdien, 21.maijā, plkst. 14.00 Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā (Brīvības iela 258, Jēkabpilī) jaunieši no Jēkabpils pilsētas un novada, kā arī Krustpils un Salas novada zīmējumos un skicēs attēlos, kā viņi vēlas izmainīt savu pilsētu. Radošās idejas vērtēs un komentēs mākslinieki un pilsētas arhitekti.





III PASĀKUMS | #BalsoTu - PAR KO?





Maijā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” un Latgales reģiona jauniešu centros Daugavpilī, Krāslavā, Ludzā un Līvānos jaunieši spriedīs PAR KO mēs, latgalieši, neesam vienaldzīgi un ko vēlamies mainīt? Pasākuma dalībnieki gūs prasmes līdzdalības iniciatīvu uzsākšanai un virzīšanai, kā arī izzinās balsošanas procesu - skolēni kopā ar skolotājiem lems par sev aktuāliem jautājumiem, balsojot par labākajiem risinājumiem.





Ceturtdien, 24. maijā, no plkst. 14:00 līdz 16:00, gala rezultātus noskaidrosim “Zeimuļā” (Krasta iela 31, Rēzeknē).





Jaunatnes līdzdalības pasākumi pērn notika Rīgā, šogad notiek dažādos Latvijas reģionos, un tradicionāli tie plānoti arī Eiropas vēlēšanu un turpmākajos gados.





! Pieteikšanās jauniešiem uz #BalsoTu pasākumiem: bps@bps.lv un pa tālruni 67625339!