Tiks apstiprināts elektrovilciena maršruts pa Gulbeni 2018.gadā sakarā ar jaunās tūrisma sezonas sākšanos pavasarī. Pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” piedāvā būtībā tādu pašu maršrutu kā līdz šim, tikai ar nelielām niansēm. Deputātiem par to būs jābalso 29.marta novada domes sēdē.



Tautsaimniecības komitejā, apspriežot šo jautājumu, deputāti diskutēja. Anatolijs Savickis pauda, ka nepietiek tikai pārvadāt cilvēkus, viņiem ir arī jāpiedāvā un jāorganizē pakalpojumu izmantošana elektrovilciena ceļojuma laikā. Faktiski ir runa par Vecgulbenes muižu, kuras teritorijā atrodas novadpētniecības un mākslas muzejs, kā arī restorāns.



Pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” vadītāja Iveta Kovtuņenko iebilda, ka ļoti reti kāds no klientiem ir pieņēmis izteikto piedāvājumu izkāpt no elektrovilcieniņa un uzkavēties ilgāk kādā no maršruta vietām.



A.Savickis pauda, ka ir jāmaina domāšana pašiem šā tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.



Novada domes izpilddirektore Guna Švika piekrita šādai domai un akcentēja, ka ir jāprot ieinteresēt, saintriģēt elektrovilciena pasažierus, lai viņiem gribētos, piemēram, ieiet muzejā, kurā ir aplūkojams kaut kas neordinārs, īpašs, kas noteikti katram ir jāredz.



Elektrovilciena maršruts Gulbenē arī šogad sāksies un beigsies kultūras centra pagalmā. Vilcieniņš virzīsies pa Ozolu ielu uz dzelzceļa staciju, pēc tam pa Rīgas ielu, Līko ielu, caur Jaunatnes parku, pa Gaitnieku ielu, Ozolu ielu, Rīgas ielu, Līko ielu, Brīvības ielu, Parka ielu, O.Kalpaka ielu.